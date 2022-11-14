Киев: Русия е използвала химическо оръжие в Донецка област

Украински граничари потвърдиха, че руските окупатори са употребили химическо оръжие в Донецка област, предаде Униан.

Държавната гранична служба на Украйна съобщава, че руските военни са използвали аерозолни гранати К-51.

Няколко такива гранати са хвърлени от дрон върху позициите на украинските защитници в Донецка област – една от тях не се е взривила.

"За да се защитят от агресивното действие на забранените боеприпаси след взривовете, граничарите са били принудени известно време да удържат своите позиции, облечени в средства за химическа защита", се казва в съобщението.

Дори в такива условия бойците продължават своя отпор срещу коварния враг, допълват от службата.