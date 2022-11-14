Киев: Русия е използвала химическо оръжие в Донецка област

Украински граничари потвърдиха, че руските окупатори са употребили химическо оръжие в Донецка област, предаде Униан.
Държавната гранична служба на Украйна съобщава, че руските военни са използвали аерозолни гранати К-51.
Няколко такива гранати са хвърлени от дрон върху позициите на украинските защитници в Донецка област – една от тях не се е взривила.
"За да се защитят от агресивното действие на забранените боеприпаси след взривовете, граничарите са били принудени известно време да удържат своите позиции, облечени в средства за химическа защита", се казва в съобщението.
Дори в такива условия бойците продължават своя отпор срещу коварния враг, допълват от службата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Комуниста
18:55 14.11.2022
3 уaйтнoйз
18:55 14.11.2022
4 Иванушка 🇷🇺
Коментиран от #16, #21, #51
18:56 14.11.2022
5 Презвитер Козма
18:57 14.11.2022
6 Госあ
18:57 14.11.2022
7 Да, бе
18:57 14.11.2022
8 горски
18:57 14.11.2022
9 да бе да
18:57 14.11.2022
10 Ццц
18:57 14.11.2022
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Раданч Татлъту
18:58 14.11.2022
13 стоян георгиев
18:58 14.11.2022
14 Гоце
Коментиран от #18
18:58 14.11.2022
15 Реалист
Коментиран от #23
18:59 14.11.2022
16 Вазов
До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":Бай Иване, пак си прав - долу руския нацизъм...
18:59 14.11.2022
17 Шопо
Паул Йозеф Гьобелс може само да завижда на тази пропаганда.
18:59 14.11.2022
18 Рошко
До коментар #14 от "Гоце":Тц, те са при нас и в Европа
18:59 14.11.2022
19 А, химическо - направо
19:00 14.11.2022
20 Окраин4е
Коментиран от #24, #38
19:00 14.11.2022
21 Калпазанин
До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":Сивушке по яваш, ще си докараш остеопороза в главата след инсулта
19:01 14.11.2022
22 д ъъъ
19:01 14.11.2022
23 стоян георгиев
До коментар #15 от "Реалист":замириса им на бандерите на лай.няниите им гащи втора употреба подарък от амерски негри
19:04 14.11.2022
24 ха ааа
До коментар #20 от "Окраин4е":Само не се знае откъде ще го изкарат това оръжие най вероятно от задните си части.
Коментиран от #34
19:04 14.11.2022
25 Котка ученият
19:05 14.11.2022
26 Дайте ми някой от Фактор
Коментиран от #35
19:08 14.11.2022
27 ха ха
19:17 14.11.2022
28 Хари Потен
19:18 14.11.2022
29 нямате
Коментиран от #57
19:18 14.11.2022
30 Котка ученият
19:20 14.11.2022
31 Сириец
Коментиран от #36, #39
19:20 14.11.2022
32 хахаха
19:22 14.11.2022
33 ле ле
19:22 14.11.2022
34 Окраин4е
До коментар #24 от "ха ааа":От на майкатипук@та го извадих
Коментиран от #37, #40, #43
19:22 14.11.2022
35 ааа неее
До коментар #26 от "Дайте ми някой от Фактор":Успокой се! Аз пък мисля че нарочно търсят и преписват най-големите и-д.иoт.щини с цел постигане на обратен ефект. Щото ако дирекно пишат против зеления шут и фашистите му, ще им затворят сайта.
Коментиран от #48
19:24 14.11.2022
36 позеленял
До коментар #31 от "Сириец":добре че се беше надрусал та си оцелял ?
19:25 14.11.2022
37 ха ха
До коментар #34 от "Окраин4е":езика ли бре ?
Коментиран от #44
19:26 14.11.2022
38 Охохох
До коментар #20 от "Окраин4е":Междузвездни войни ли си гледал ,бе джедай охохох
Кой лазари ,сигурно са ги купили от Алито
19:27 14.11.2022
39 ле ле
До коментар #31 от "Сириец":а ти що си жив още..да не си от белите каски..завършили актьорско майсторство в Холивуд..
Коментиран от #46
19:28 14.11.2022
40 онзи
До коментар #34 от "Окраин4е":Чупката първобитна копейко!!!
19:30 14.11.2022
41 Вирус
19:30 14.11.2022
42 Стоян Александров
Коментиран от #45, #50, #52
19:30 14.11.2022
43 И твойта
До коментар #34 от "Окраин4е":Също бе ,уби.так
19:31 14.11.2022
44 оня с коня
До коментар #37 от "ха ха":С ху.я го е извадил
19:32 14.11.2022
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 афганеца
До коментар #39 от "ле ле":Ах леле леле......защо не беше ти там?
19:33 14.11.2022
47 Вирус
19:33 14.11.2022
48 За това не се бях замислял
До коментар #35 от "ааа неее":Може да си прав. Добре, все още няма да бия яките от Фактор. Ама съм набрал отдавна на едноПумачеТук и ЕдинАндол.
Коментиран от #56
19:34 14.11.2022
49 От оня свят
19:34 14.11.2022
50 Хохо Бохо
До коментар #42 от "Стоян Александров":Ако БРАТЯТА РУССИ ИСКАХА ДА ВИ УБИЯТ... досега щяха да са го направили
А ТЕ БЯГАТ И МОЛЯТ ДА СЕ СПРЕ ВОЙНАТА
Ще спре, когато Украйна си върне териториите
Коментиран от #62
19:35 14.11.2022
51 хаха
До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":Тя украина се разпада, или имаш предвид ПЪРвенеца по алкохолизъм след украина Полша
19:35 14.11.2022
52 Баба ти
До коментар #42 от "Стоян Александров":Стоенчоо, пази се бабе ,някой да не скочи върху тебе.
Коментиран от #55
19:36 14.11.2022
53 Стоян Александров
До коментар #45 от "Поредния":Факти 45 обижда. Да се изтеие и блокира за един месец поне. Това е безобразие, мислех, че тук сме събрани само Ентелигентни другари, нали ???
Коментиран от #58
19:36 14.11.2022
54 Ушанков
Хахага
Оня кремълския плъх не може да си покаже носът от бункера .
Хахага
Или вече се крие и от Дугин.
19:37 14.11.2022
55 Стоян Александров
До коментар #52 от "Баба ти":Спокойно няма да стане. САЩ, АНГЛИЯ И ИЗРАЕЛ ГИ МРАЗИ ВЕЧЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ. СКОРО ЩЕ СВЪРШАТ. САМО ЕВРЕЙТЕ ЩЕ СЕ СПАСЯТ, НО НЕ ЗА ДЪЛГО. ИМАЙ В ПРЕДВИД, ЧЕ АЗ МНОГО ВЯРВАМ ЗА ИЗВЪНЗЕМНОТО ПРИСЪСТВИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И ЗЕМЛЯНИТЕ СЪЩО..... ВЪЗМЕЗДИЕ ЩЕ ИМА...
Коментиран от #60
19:38 14.11.2022
56 Алоуууууу
До коментар #48 от "За това не се бях замислял":Набралия, гледай да не го отнесеш ти, че от това по лесно няма!!
Коментиран от #61, #63
19:39 14.11.2022
57 Българин
До коментар #29 от "нямате":Купената земя в Украина е в размер на 17 трилиона, като най-голямата сума са дали Монсанто 9 трилиона, а закупената общо земя е над 170 000 кнадратни километра... още малко и колкото две Българии!
19:39 14.11.2022
58 Така е този 45
До коментар #53 от "Стоян Александров":Много обижда. Държи се като СофийскиГейКандидат с нова партия и като вашите уркофашистки подлоги тук.
19:40 14.11.2022
59 въпрос
Коментиран от #66
19:40 14.11.2022
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Стоян Александров
До коментар #50 от "Хохо Бохо":Ето заради такива като теб се пише ПРОПАГАНДАТА НА ЗАПАДА. ЗА ДА ВЯРВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ. ЖАЛКО ВСЕ ПАК. РАДОСТНОТО Е ЧЕ ИМА И МНОООГОООО УМНИ И КАДЪРНИ БЪЛГАРИ КОИТО МОГАТ САМИ ДА СИ НАПРАВЯТ ИЗВОДИТЕ. КОЕ Е ДОБРО И КО Е ЗЛО. АЗ ЧЕСТНО ДА ТИ КАЖА ТАКИВА КАТО ТЕБ СЪМ ГИ ОТПИСЪЛ, НО ДРУГИТЕ СА МИ НАДЕЖДАТА....А НАДЕЖДА ИМА В БЪЛГАРИЯ МНООООГООООО
19:42 14.11.2022
63 Алото, дадох ти един лайк
До коментар #56 от "Алоуууууу":От набралия....сещай се.
19:43 14.11.2022
64 Как химически оръжия бе
19:43 14.11.2022
65 Махмуд
Отразявайте и двете страни. Стига пропаганда.
19:43 14.11.2022
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ⁸Зоро
19:46 14.11.2022
68 Мемфис
Коментиран от #72
19:56 14.11.2022
69 паспарту
20:00 14.11.2022
70 Ксаниба
20:02 14.11.2022
71 нарцис
20:03 14.11.2022
72 жужетоЗе
До коментар #68 от "Мемфис":японски лиий? или ония, от айф0ните???
20:03 14.11.2022
73 Мемфис
Коментиран от #74
20:06 14.11.2022
74 Скот от бандерщадт
До коментар #73 от "Мемфис":Слава на Украина!! Повече Сала!!
Груууух!!!
20:11 14.11.2022