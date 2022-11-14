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Киев: Русия е използвала химическо оръжие в Донецка област
  Тема: Украйна

2 10374

Киев: Русия е използвала химическо оръжие в Донецка област

  • русия-
  • украйна-
  • химическо оръжие-
  • донецк-
  • херсон

Държавната гранична служба на Украйна съобщава, че руските военни са използвали аерозолни гранати К-51

Киев: Русия е използвала химическо оръжие в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Faktor.bg Faktor.bg

Украински граничари потвърдиха, че руските окупатори са употребили химическо оръжие в Донецка област, предаде Униан.

Държавната гранична служба на Украйна съобщава, че руските военни са използвали аерозолни гранати К-51.

Няколко такива гранати са хвърлени от дрон върху позициите на украинските защитници в Донецка област – една от тях не се е взривила.

"За да се защитят от агресивното действие на забранените боеприпаси след взривовете, граничарите са били принудени известно време да удържат своите позиции, облечени в средства за химическа защита", се казва в съобщението.

Дори в такива условия бойците продължават своя отпор срещу коварния враг, допълват от службата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Комуниста

    70 30 Отговор
    Време е за зарин окраинските фашистите трявбва да бъдат удушени

    18:55 14.11.2022

  • 3 уaйтнoйз

    56 16 Отговор
    при брендо няма пет шест... доставките са редовни за цялата страна. не само за кукумицина в киев

    18:55 14.11.2022

  • 4 Иванушка 🇷🇺

    26 65 Отговор
    Пълна капитулация и разпад ва алкохолната джамахирия, страхливото жуже с памперса да стяга бухчата и токчетата за Хага, рублоибриците ще ровят по кофите за парче хляб тая зима и завинаги, където им е мястото!

    Коментиран от #16, #21, #51

    18:56 14.11.2022


  • 5 Презвитер Козма

    20 43 Отговор
    Московските кацапи и терористи са способни на всякакви зверства. Новият ИДИЛ - ЧВК Вагнер, чийто членове извършват ритуални убийства с чук и после ги публикуват в социалните мрежи

    18:57 14.11.2022

  • 6 Госあ

    31 17 Отговор
    Да фърлят и ядра. По краварски почин

    18:57 14.11.2022

  • 7 Да, бе

    49 7 Отговор
    И ядрени бомби в детските градини и родилните отделения.. А, бе я се...

    18:57 14.11.2022

  • 8 горски

    59 15 Отговор
    Айдеее,започна се с химическите опорки.Също като в Сирия.Британските инструктури ,така наредиха...

    18:57 14.11.2022

  • 9 да бе да

    34 6 Отговор
    вервай те ми

    18:57 14.11.2022

  • 10 Ццц

    53 14 Отговор
    Президентът ви на какви химикали е, вие за 3- 4 гранати ли? Поредната гадна манипулация на мазния зелен сапол.

    18:57 14.11.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Раданч Татлъту

    18 11 Отговор
    Фъшливи газове срещу окраинските фъшисти?🙉🤡🙉

    18:58 14.11.2022

  • 13 стоян георгиев

    14 36 Отговор
    тва им остава на путлерасите.химическо, биологично и ядрено оръжие,но и там ще се провалят,щото арсеналитеим са негодни подобно на тези от конвенционалния спектър.

    18:58 14.11.2022

  • 14 Гоце

    12 35 Отговор
    От зор ще хвърлят жените си , но милост няма да има . Украинския флаг в Москва

    Коментиран от #18

    18:58 14.11.2022


  • 15 Реалист

    15 4 Отговор
    Замирисало им на химия, барут, тротил и т.н.

    Коментиран от #23

    18:59 14.11.2022

  • 16 Вазов

    14 27 Отговор

    До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":

    Бай Иване, пак си прав - долу руския нацизъм...

    18:59 14.11.2022

  • 17 Шопо

    39 9 Отговор
    На сниката ясно се вижда че бомбата е от забранените и че човека който я изстрелял е руснак, ха ха!
    Паул Йозеф Гьобелс може само да завижда на тази пропаганда.

    18:59 14.11.2022

  • 18 Рошко

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Гоце":

    Тц, те са при нас и в Европа

    18:59 14.11.2022

  • 19 А, химическо - направо

    31 5 Отговор
    Ядрено! Ние не бяхме разбрали, но умните украинци го откриха! Умни са те, ей… А пък колко са честни, да знаете само…

    19:00 14.11.2022

  • 20 Окраин4е

    33 13 Отговор
    Руснаците не са решили не са изкарали лазеното оръжие и не са опекли фашистите

    Коментиран от #24, #38

    19:00 14.11.2022

  • 21 Калпазанин

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":

    Сивушке по яваш, ще си докараш остеопороза в главата след инсулта

    19:01 14.11.2022

  • 22 д ъъъ

    6 21 Отговор
    Крайно време е джуджака да бъде поръсен със светен новичок.

    19:01 14.11.2022

  • 23 стоян георгиев

    26 8 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    замириса им на бандерите на лай.няниите им гащи втора употреба подарък от амерски негри

    19:04 14.11.2022

  • 24 ха ааа

    6 11 Отговор

    До коментар #20 от "Окраин4е":

    Само не се знае откъде ще го изкарат това оръжие най вероятно от задните си части.

    Коментиран от #34

    19:04 14.11.2022


  • 25 Котка ученият

    35 6 Отговор
    Такива гранати се използват от френската полиция при разпръскване на жълти жилетки. Не разбирам каква е уникалността на тази информационна фалшификация.

    19:05 14.11.2022

  • 26 Дайте ми някой от Фактор

    15 5 Отговор
    Който да носи на бой и да му откача крушата?!

    Коментиран от #35

    19:08 14.11.2022

  • 27 ха ха

    17 5 Отговор
    цялата украинска армия е на ;специални ; таблетки , сега се разтревожили от димни гранати

    19:17 14.11.2022

  • 28 Хари Потен

    11 3 Отговор
    Знаем знаем, като в Иран, хайли лайкли, мижи да те лажем

    19:18 14.11.2022

  • 29 нямате

    17 5 Отговор
    Нямате представа какво ги чака усрите! Бедна ви е фантазията! Бай д няма да може да си върне закупените за 8 млр.долара украински земи!

    Коментиран от #57

    19:18 14.11.2022

  • 30 Котка ученият

    13 3 Отговор
    Днешната блъсканица на метростанция "Театральная" в Киев, след пръскане с лютив спрей, е заснета на видео.

    19:20 14.11.2022

  • 31 Сириец

    3 10 Отговор
    Путин с химически бомби изтрепа много народ в Сириа!

    Коментиран от #36, #39

    19:20 14.11.2022

  • 32 хахаха

    16 3 Отговор
    божкееееееее, химическо оръжие....това е граната със сълзотворно вещество...такива гранати се използват от полицията на запад и никой не пищи, че е химическо оръжие, при това - забранено...

    19:22 14.11.2022

  • 33 ле ле

    14 4 Отговор
    Сащ са специалисти по търсене на хим.оръжие..вече 20 години търсят такова оръжие в Ирак..ОПОРНИ ТОЧКИ..от утре всички медии ще пищят как Русия трови украинци с аерозол..или дезодорант..

    19:22 14.11.2022

  • 34 Окраин4е

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "ха ааа":

    От на майкатипук@та го извадих

    Коментиран от #37, #40, #43

    19:22 14.11.2022

  • 35 ааа неее

    11 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дайте ми някой от Фактор":

    Успокой се! Аз пък мисля че нарочно търсят и преписват най-големите и-д.иoт.щини с цел постигане на обратен ефект. Щото ако дирекно пишат против зеления шут и фашистите му, ще им затворят сайта.

    Коментиран от #48

    19:24 14.11.2022

  • 36 позеленял

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сириец":

    добре че се беше надрусал та си оцелял ?

    19:25 14.11.2022

  • 37 ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Окраин4е":

    езика ли бре ?

    Коментиран от #44

    19:26 14.11.2022

  • 38 Охохох

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Окраин4е":

    Междузвездни войни ли си гледал ,бе джедай охохох
    Кой лазари ,сигурно са ги купили от Алито

    19:27 14.11.2022

  • 39 ле ле

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сириец":

    а ти що си жив още..да не си от белите каски..завършили актьорско майсторство в Холивуд..

    Коментиран от #46

    19:28 14.11.2022

  • 40 онзи

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Окраин4е":

    Чупката първобитна копейко!!!

    19:30 14.11.2022

  • 41 Вирус

    4 1 Отговор
    Хахаха откога чаках да се напише това следва ядрено смешници

    19:30 14.11.2022

  • 42 Стоян Александров

    12 6 Отговор
    Лъжа, измама, пропаганда. Ако БРАТЯТА РУССИ ИСКАХА ДА ВИ УБИЯТ ЗА 2 ИЛИ 3 ДЕНА ОКРАЙНА.ЩЕШЕ ВЕЧЕ ДА Е СВЪРШИЛА. ПРОСТО РУССИТЕ ПАЗЯТ БРАТЯТА СИ УКРАЙНЦИ. ЗЕЛЕНСКИ Е ЕВРЕЙН И ИЗОБЩО НЕ ГО ИТЕРЕСУВА ОКРАЙНА. ЛОШОТО Е САМО ЕДНО : ЗАЩО БРАТЯТА НИ УКРАЙНЦИ НЕ СКОЧАТ И ДА РАЗМАЖАТ ТАЗИ ПРОДАЖНА ШАЙКА БАНДИТИ ? ДО КОГА БРАТЯ УКРАЙНЦИ ? НИЕ БЪЛГАРИТЕ СЪЩО ТЪРПИМ ЕНИЧАРСКА ШАЙКА БАНДИТИ КОМАНДВАНА ОТ КОЗЯК И ЕВРЕЙСКОТО ПОСОЛСТВО. ФАКТ

    Коментиран от #45, #50, #52

    19:30 14.11.2022

  • 43 И твойта

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Окраин4е":

    Също бе ,уби.так

    19:31 14.11.2022

  • 44 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "ха ха":

    С ху.я го е извадил

    19:32 14.11.2022

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 афганеца

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "ле ле":

    Ах леле леле......защо не беше ти там?

    19:33 14.11.2022

  • 47 Вирус

    2 0 Отговор
    И много зелена тревата и листата не са ли опадали вече хаха

    19:33 14.11.2022

  • 48 За това не се бях замислял

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "ааа неее":

    Може да си прав. Добре, все още няма да бия яките от Фактор. Ама съм набрал отдавна на едноПумачеТук и ЕдинАндол.

    Коментиран от #56

    19:34 14.11.2022

  • 49 От оня свят

    7 1 Отговор
    Русия няма химически оръжия, затова нацистката пропаганда издиша, и ще издиша все повече заедно със Зеленски и хунтата, а няма да бъдат забравени и Западните им господари( баш фашистите) които ще си получат заслуженото, защото именно, Сащ и Англия са тези, които продължават да разработват химически оръжия, с които избиват масово хора, за да го припишат на други.

    19:34 14.11.2022

  • 50 Хохо Бохо

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Стоян Александров":

    Ако БРАТЯТА РУССИ ИСКАХА ДА ВИ УБИЯТ... досега щяха да са го направили
    А ТЕ БЯГАТ И МОЛЯТ ДА СЕ СПРЕ ВОЙНАТА

    Ще спре, когато Украйна си върне териториите

    Коментиран от #62

    19:35 14.11.2022

  • 51 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иванушка 🇷🇺":

    Тя украина се разпада, или имаш предвид ПЪРвенеца по алкохолизъм след украина Полша

    19:35 14.11.2022

  • 52 Баба ти

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Стоян Александров":

    Стоенчоо, пази се бабе ,някой да не скочи върху тебе.

    Коментиран от #55

    19:36 14.11.2022

  • 53 Стоян Александров

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Поредния":

    Факти 45 обижда. Да се изтеие и блокира за един месец поне. Това е безобразие, мислех, че тук сме събрани само Ентелигентни другари, нали ???

    Коментиран от #58

    19:36 14.11.2022

  • 54 Ушанков

    1 7 Отговор
    Днеска Зеленски беше в Херсон . Нали беше завинаги руски
    Хахага
    Оня кремълския плъх не може да си покаже носът от бункера .
    Хахага
    Или вече се крие и от Дугин.

    19:37 14.11.2022

  • 55 Стоян Александров

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "Баба ти":

    Спокойно няма да стане. САЩ, АНГЛИЯ И ИЗРАЕЛ ГИ МРАЗИ ВЕЧЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ. СКОРО ЩЕ СВЪРШАТ. САМО ЕВРЕЙТЕ ЩЕ СЕ СПАСЯТ, НО НЕ ЗА ДЪЛГО. ИМАЙ В ПРЕДВИД, ЧЕ АЗ МНОГО ВЯРВАМ ЗА ИЗВЪНЗЕМНОТО ПРИСЪСТВИЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И ЗЕМЛЯНИТЕ СЪЩО..... ВЪЗМЕЗДИЕ ЩЕ ИМА...

    Коментиран от #60

    19:38 14.11.2022

  • 56 Алоуууууу

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "За това не се бях замислял":

    Набралия, гледай да не го отнесеш ти, че от това по лесно няма!!

    Коментиран от #61, #63

    19:39 14.11.2022

  • 57 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "нямате":

    Купената земя в Украина е в размер на 17 трилиона, като най-голямата сума са дали Монсанто 9 трилиона, а закупената общо земя е над 170 000 кнадратни километра... още малко и колкото две Българии!

    19:39 14.11.2022

  • 58 Така е този 45

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Стоян Александров":

    Много обижда. Държи се като СофийскиГейКандидат с нова партия и като вашите уркофашистки подлоги тук.

    19:40 14.11.2022

  • 59 въпрос

    8 2 Отговор
    Чудя се защо дрона не ги е замерил с истински гранати а, с безобиден сълзотвотен газ. То бива човеколюбие и милосърдие, ама тук се преминава границата! Война е в края на краищата, все пак. Вижда се и, че благодарност от украинците няма да получат, а само мъркане и долни хитрини.

    Коментиран от #66

    19:40 14.11.2022

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Стоян Александров

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хохо Бохо":

    Ето заради такива като теб се пише ПРОПАГАНДАТА НА ЗАПАДА. ЗА ДА ВЯРВАТ ТАКИВА КАТО ТЕБ. ЖАЛКО ВСЕ ПАК. РАДОСТНОТО Е ЧЕ ИМА И МНОООГОООО УМНИ И КАДЪРНИ БЪЛГАРИ КОИТО МОГАТ САМИ ДА СИ НАПРАВЯТ ИЗВОДИТЕ. КОЕ Е ДОБРО И КО Е ЗЛО. АЗ ЧЕСТНО ДА ТИ КАЖА ТАКИВА КАТО ТЕБ СЪМ ГИ ОТПИСЪЛ, НО ДРУГИТЕ СА МИ НАДЕЖДАТА....А НАДЕЖДА ИМА В БЪЛГАРИЯ МНООООГООООО

    19:42 14.11.2022

  • 63 Алото, дадох ти един лайк

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Алоуууууу":

    От набралия....сещай се.

    19:43 14.11.2022

  • 64 Как химически оръжия бе

    7 2 Отговор
    Нали ядяха бебета...сорососки болни психопати

    19:43 14.11.2022

  • 65 Махмуд

    11 2 Отговор
    Хубаво всеки ден драскате статии, които отразяват само Украински истини. Я попитайте и руснаците дали нещата са такива или коренно различни.
    Отразявайте и двете страни. Стига пропаганда.

    19:43 14.11.2022

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ⁸Зоро

    3 2 Отговор
    Н е вярно написаното.

    19:46 14.11.2022

  • 68 Мемфис

    3 1 Отговор
    Гадни азиатски варвари!

    Коментиран от #72

    19:56 14.11.2022

  • 69 паспарту

    3 0 Отговор
    Айййй украинските граничари дори имат и космонавски костюми,ако е необходимо ще излетят да свалят руски сателити.Най-големият им запас е от дамски превръзки и тоалетна хартия.

    20:00 14.11.2022

  • 70 Ксаниба

    2 0 Отговор
    тровят хлебарките!!!

    20:02 14.11.2022

  • 71 нарцис

    3 0 Отговор
    Де факто факти се доказаха,като най-подкупеният с гривни за жълти стотинки пасквил.Най-необективният фактор.

    20:03 14.11.2022

  • 72 жужетоЗе

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мемфис":

    японски лиий? или ония, от айф0ните???

    20:03 14.11.2022

  • 73 Мемфис

    0 2 Отговор
    Чета коментарите…и не мога да повярвам! Русофилите паднаха до ниво на оскотяване непознато до сега!

    Коментиран от #74

    20:06 14.11.2022

  • 74 Скот от бандерщадт

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мемфис":

    Слава на Украина!! Повече Сала!!
    Груууух!!!

    20:11 14.11.2022

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