Съветникът на Зеленски: Лавров говори глупости!

Украинският президентски съветник Михайло Подоляк обвини руския външен министър Сергей Лавров, че пречи на установяването на мира в Украйна, след като по-рано днес дипломат номер едно на Москва заяви, че Киев пречи на уреждането на конфликта, предаде Ройтерс.

"Русия е тази, която нахлу в Украйна. Русия обстрелва градовете ни. Русия извършва геноцид, разрушавайки енергийната инфраструктура. Тогава Украйна ли е тази, която "проточва конфликта"? Войната все още продължава единствено заради публичните манипулации на Лавров и нежеланието да се прекратят убийствата", написа Подоляк в Туитър.

Reminding to Mr.Lavrov: RF is the one who invaded 🇺🇦. RF shells our cities. RF commits genocide destroying energy infrastructure. But "Ukraine is dragging out the conflict"? War still continues only because of Lavrov's public manipulation and unwillingness to stop murdering.