Канада обвини служител в шпионаж за Китай

Канадската полиция съобщи, че служител на комуналните услуги в Hydro-Quebec е арестуван за шпионаж в полза на Китай, съобщи BBC.

Кралската канадска конна полиция арестува 35-годишния Юешън Уън в понеделник и го обвини в шпионаж.

Уън е получил търговски тайни, за да облагодетелства Китайската народна република, в ущърб на икономическите интереси на Канада, се казва в изявление на полицията.

Той ще се яви пред съда в Лонгюил, Квебек, във вторник, за да бъде изправен пред четири наказателни обвинения.

Жителят на Кандиак, предградие южно от Монреал, е обвинен за неоторизирано използване на компютър, злоупотреба с доверие от държавен служител и измама за получаване на търговски тайни.

Твърди се, че престъпленията са извършени между февруари 2018 г. и октомври 2022 г.

Той е използвал позицията си, за да провежда изследвания за китайски университет и други изследователски центрове.

Разследването започна през август 2022 г., след като клонът за вътрешна сигурност на компанията подаде жалба.

"Нашите механизми за откриване и намеса позволиха на нашите следователи да обърнат внимание на този въпрос", каза служител по сигурността в Hydro-Quebec в изявление, добавяйки, че "нито една организация не е застрахована от ситуация като тази".

Обществената компания за комунални услуги се занимава с производството, преноса и съхранението на електроенергия за канадската провинция и изнася енергия и в части от САЩ.

Това е най-голямата енергийна компания в Канада, според уебсайта на компанията.

Изявлението на RCMP нарече приоритет за тях и други правоприлагащи и разузнавателни агенции по света да "открият и осуетят опитите за чужда намеса".

"Hydro-Quebec се счита за критична инфраструктура и стратегически интерес, който трябва да бъде защитен", казаха следователите.

"RCMP и нейните партньори работят заедно с рискови сектори, за да подобрят реакцията и устойчивостта на Канада на тази заплаха."

През следващите седмици се очаква Канада да обяви нова индо-тихоокеанска стратегия. По-рано този месец министърът на външните работи Мелани Жоли каза, че страната ще се стреми да задълбочи връзките си с други партньори в Азия.

"Китай е все по-разрушителна глобална сила", каза тя в реч, предупреждавайки канадските компании да не се оплитат твърде много с китайския бизнес.

"Това, което бих искала да кажа на канадците, които правят бизнес в и с Китай: трябва да имате ясно око", каза Жоли.

Припомняме, че в началото на ноември, Канада нареди на три китайски компании да продадат дяловете си в канадски фирми за редки минерали, позовавайки се на съображения за "национална сигурност".

Дружествата, на които е наредено да продадат своите дялове, са Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Limited и Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd, се казва в изявление.

Канадските служби за национална сигурност и разузнаване са извършили "строг контрол" на дружествата преди вземането на решението.

Отава е създала списък с 31 така наречени "критични минерали", които смята за жизненоважни за собствения си икономически просперитет, включително кобалт, литий и манган, използвани в слънчеви панели, вятърни турбини и батерии за електрически превозни средства.

През последните две десетилетия Китай е инвестирал милиарди долари в Канада, за да си осигури доставки на редки метали.