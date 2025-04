Ето на каква възраст пушенето, пиенето и липсата на движение започват да разрушават тялото ни

Да се тревожим за здравето си след бурна вечер или мързелив уикенд обикновено звучи като грижа на по-възрастните. Но ново изследване показва, че последиците от липсата на движение, прекомерната употреба на алкохол и тютюнопушенето започват да се проявяват много по-рано, отколкото предполагаме, предава SkyNews.

Учени от Университета по приложни науки "Лауреа" във Финландия проследили здравословното състояние на стотици хора, родени през 1959 г., в продължение на десетилетия – чак до навършването им на 60 години. Участниците преминавали през цялостни медицински прегледи на 27, 36, 42, 50 и 61 години, като от 42-годишна възраст нататък прегледите включвали подробни здравни изследвания.

