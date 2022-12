Докато Володимир Зеленски е на фронта, руският военен министър Сергей Шойгу лети на 80 км от фронта. Разкриха се лъжите на министъра на убийствата на Руската федерация за проверка на предните позиции на армията на окупаторите.

Шойгу дори не се доближи до територията на т. нар. "сво", както заявиха в Кремъл. Той е заснел видеото си в района на Армянск в Крим, според проекта GeoConfirmed.

Източник: Pravda Gerashchenko

Shoigu visited the advanced positions of the Russian army in Ukraine, flew over the areas where troops were deployed pic.twitter.com/20IKA1xK8J