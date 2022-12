Взривиха руска база на 600 км от украинската граница (ВИДЕО)

Експлозии бяха докладвани тази сутрин на руското стратегическо военно летище в град Енгелс, на повече от 600 км от украинската граница.

Най-вероятно е извършена атака с дрон, което ще е за втори път в тази база, която се е използвала от руската армия, за да се атакуват стратегически цели в Украйна. Има информация за най-малко трима убити в базата.

Украйна намекна, че тя стои зад атаката. „Поредните „изпуквания”. Ако руснаците си мислеха, че войната няма да засегне дълбокия им тил, то това не е така”, каза говорителят на Въздушните сили на ВСУ Юрий Игнат.

Той допълни, че Силите на отбраната на Украйна са готови за нови атаки от страна на РФ, а възможностите на Русия за нанасяне на удар са все още доста големи. „Подготовката върви след всеки удар. Ние укрепваме, идва допълнителна помощ. Хората трябва да запазват спокойствие и да реагират на въздушната тревога. Но възможностите на руснаците са все още доста големи”, обобщи Игнат.

Русия, по стара своя традиция, опита да скрие проблема. "Няма извънредни ситуации в жилищните райони на град Енгелс", написа местният губернатор Роман Бусаргин в социалната мрежа Телеграм. "Няма абсолютно никаква опасност за жителите. Няма повредени обекти от гражданската инфраструктура. Информацията за инцидент във военен обект се проверява от правоохранителните органи."

Украинската агенция Укринформ, която също съобщава за взривове в Енгелс, като се позовава на руските канали в социалната мрежа Телеграм, отбелязва, че именно от тази база се извършват всички масирани руски ракетни атаки срещу Украйна. Укринформ допълва, че там са базирани руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160.

