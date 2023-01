Литва призова съюзниците си да увеличат подкрепата за Украйна

Президентът на Литва, Гитанас Науседа, призова съюзниците да продължат военната си подкрепа за Украйна и да увеличат темпото, за да доближат страната до победа.

Науседа каза това в своя акаунт в "Twitter", предаде Укринформ.

http:// In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when 🇺🇦 defeats the aggressor.



🇱🇹 will send military equipment, ammunition & provide military training to 🇺🇦.



It's crucial to increase the pace of support by all allies.



Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 3, 2023

„През 2023 г. Литва ще продължи военната си подкрепа за Украйна. Това трябва да е годината, в която Украйна ще победи агресора. Литва ще изпрати военно оборудване, боеприпаси и ще осигури военно обучение на Украйна. От решаващо значение е да се увеличи темпът на подкрепа от всички съюзници.. Победата е близо", написа Науседа.