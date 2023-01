Съветник на Зеленски прикани съюзниците: Мислете по-бързо за военната подкрепа!

Висш съветник на украинския президент Володимир Зеленски днес призова съюзниците на Киев "да мислят по-бързо" за увеличаване на военната си подкрепа, ден след като те не успяха да се споразумеят за изпращането на исканите от Киев бойни танкове, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"Вие така или иначе ще помогнете на Украйна с необходимите оръжия и осъзнавате, че няма друг вариант за прекратяване на войната освен поражението на Русия. Днешната нерешителност обаче убива все повече наши хора. Всеки ден отлагане води до смъртта на украинци. Мислете по-бързо", написа в "Туитър" Михайло Подоляк.

Afterword to global indecision…

You'll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of🇷🇺

But today's indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster