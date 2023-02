21-годишният син на един от най-разпознаваемите гласове на руската пропаганда - Владимир Соловьов, работи като модел в Лондон.

Телевизионният водещ Соловьов често говори за мощта на „безаналоговата“ руска армия в своите комедийни монолози по телевизията. Той освен че призовава за извършването на геноцид над украинския народ, често заявява, че за руските граждани трябва да е чест да бъдат мобилизирани и да умрат във войната на Владимир Путин, ако е необходимо.

По ирония на съдбата, неговият син не е мобилизиран, а дефилира по модните подиуми на Лондон. Той не е подписал договор с руското Министерство на отбраната, защото има договор с лондонска агенция за модели.

Това е един от големите недостатъци на руската пропаганда – синовете и дъщерите на близките до Кремъл политици и журналисти живеят и учат в западните страни, докато военнопрестъпният режим на Владимир Путин плюе западния начин на живот.

Комикът Владимир Соловьов до момента е забравил да спомене в ефир, че синът му Даниил (който е на наборна възраст) е модел в Лондон. За сметка на това обещава руската армия да стигне до Берлин. За една година обаче тя още не е достигнала Киев, макар че трябваше да го направи за 3 дни.

THE HYPOCRISY!



Daniil Solovyov, 21 year-old son of🇷🇺 propagandist Vladimir, is working as a model in London🇬🇧(it must be his mama’s genes).



Despite Vlad calling for war against Ukraine🇺🇦, he has failed to mention this or his elder draft-dodging son who also studied in the UK🇬🇧. pic.twitter.com/6ezfoRHnAO