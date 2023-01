Скабеева отчаяно чака някаква победа на руската армия в Украйна

От неосъществен блицкриг тактиката на руската армия в Украйна вече премина във „война на изтощение“. А руските пропагандисти са изтощени вече 322 дни да чакат някакъв значим успех на нашествениците в Украйна.

Олга Скабеева, един от основните говорители на руската пропаганда, призова в ефир руската армия да „форсира събитията“ и да постигне поне някакъв успех на украинска земя, с който да бъде повдигнат моралът на руснаците.

Skabeyeva says Russia needs at least some tactical wins to boost morals and complains that war exhausts Russia. pic.twitter.com/McFa1STzns