Десетки пожари бушуват в Австралия

Десетки горски пожари бушуват по източното крайбрежие на Австралия, докато мощната гореща вълна в страната продължава, предава "Би Би Си".

След две години на дъждове и наводнения, връщането към по-топлото време предизвика най-големите пожари от „черното лято“ през 2019/2020 г. насам в щата Нов Южен Уелс.

Пожар на 250 км северозападно от Сидни наложи извънредно предупреждение за пожари. Огнеборци съобщиха, че са гасили пламъци с височина 10-15 м.

Жителите на засегнатите райони в Нов Южен Уелс - най-населеният австралийски щат, бяха призовани да се евакуират. Има и сигнали за материални щети.

Температурите в някои части на щата достигнаха 40 градуса по Целзий. Във вторник 33 пожара продължаваха да горят там, като 10 от тях не са овладени, съобщиха властите. Противопожарната служба информира, че причината за бързото разпространение на огъня са силните ветрове.

Властите предупредиха и за възможни гръмотевични бури, които може да предизвикат нови пожари. Очаква се горещото и сухо време да се задържи до сряда.

Източна Австралия преживя три последователни лета в условията на феномена „Ла Ниня“. Обилните валежи предизвикаха много наводнения. Но миналата седмица експерти съобщиха, че „Ла Ниня“ вероятно е към края си. Очаква се завръщането на сухия и горещ феномен „Ел Ниньо“.

Най-малко 33-ма души и приблизително 3 милиарда животни и птици загинаха в пожарите на „черното лято“ през 2019-2020 г. - едно от най-мащабните природни бедствия в Австралия, предаде "Нова ТВ".

