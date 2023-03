Скабеева полудя заради пътуването на Зеленски до Бахмут

Олга Скабеева истеряса заради пътуването на Зеленски до Бахмут: руските войски не контролират ли “пътя на смъртта”?

След пътуването на Зеленски до района на Бахмут на 22 март всички руски пропагандисти са възмутени. Така, водещата на путинския канал Олга Скабеева е учудена как президентът на Украйна е пътувал по “пътя на смъртта”, който уж контролират руските войски.

Obozrevatel ua

Did Zelensky? Did he not?

Do we control the ‘road of death’ or do we not?

Poor Skabeeva...

Thank God for the Russian reporters who only write about what they see with their own eyes!

