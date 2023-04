Мъск: Интересна пропаганда

Илон Мъск определи публикациите в The New York Times като безинтересна пропаганда. Такава оценка той даде в неделя на страницата си в Twitter. "Истинската трагедия на The New York Times е, че тяхната пропаганда дори не е интересна. Невъзможна е за четене. Те биха имали много повече реални абонати, ако публикуваха само най-добрите си статии", пише Мъск.

По-рано CNN съобщи, че The New York Times няма да плаща за проверка на акаунти в социалната мрежа и няма да възстановява разходите на служителите за платена проверка на Twitter Blue.

През март собственикът на Twitter Мъск обяви, че платена проверка на акаунт, наречена Twitter Blue, вече е достъпна за потребители по целия свят. Абонаментът за Twitter Blue позволява на потребителите да получат синя отметка върху своите акаунти, което показва автентичността на страниците. Членовете на този абонамент ще виждат наполовина по-малко реклами, ще могат да публикуват по-дълги видеоклипове и да получат ранен достъп до иновации. Освен това акаунтите в Twitter Blue ще се показват по-високо в списъците с търсения, споменавания и коментари.