Украинците не мигнаха цяла нощ заради слухове за ядрено нападение

Няколко часа след нападението с дронове срещу Кремъл в Украйна е имало паника заради слухове за възможна ядрена атака. Вижте какво написа Антон Геращенко, съветникът на украинското Министерство на вътрешните работи:

Вчера (3 май) украинците бяха предупредени за повишен риск от руски атаки и имаше много слухове за ядрени удари. Милиони украинци не спаха снощи.

Всяка сутрин се събуждаме и сме благодарни, че сме преживели нощта. Непрекъснато се тревожим за децата си. Представете си какво е да четете приказка за лека нощ на детето си и да чакате ракетни удари. Борим се за нашето съществуване всеки ден с подкрепата на нашите съюзници.

И нашият враг полага всички усилия да ни унищожи. Русия се стреми да увеличи тревожността в световен мащаб, да насади съмнения, да накара всички да се тревожат - струва ли си подкрепата за Украйна? Добра идея ли е да се противопоставим на ядрените заплахи?

Изнудвачите никога не почиват, те просто се връщат за още. Без преговори с терористи. Глобалната опасност трябва да бъде обезвредена. Руснаците ескалират и вдигат залозите, но не владеят ситуацията. Това е заплаха за целия свят.

Yesterday, Ukrainians were warned about a heightened risk of Russian attacks, and there were many rumors about nuclear strikes. Millions of Ukrainians didn't sleep last night. Every morning, we wake up and are grateful to have survived the night. We worry about our children…