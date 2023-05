Бивш руски премиер: Русия стои зад атаката по Кремъл

Първият министър-председател на Владимир Путин - Михаил Касянов, каза, че вчерашният опит за нападение срещу Кремъл е "инсценирана операция".

Говорейки пред Sky News, Касянов каза, че Русия е организирала атаката, за да насърчи повече хора да се присъединят към армията на страната.

Още новини от Украйна

„Путин има нужда от това преди Деня на победата“, каза Касянов, имайки предвид годишното честване на победата на Русия над нацистите. Касянов напусна Русия миналата година и сега е силно критичен към действията на Кремъл в Украйна, въпреки че някога е работил в тясно сътрудничество с Путин.

Той каза, че е интересно, че Москва е склонна да обвини Украйна за предполагаемата атака с дрон, тъй като това е признание, че украинските дронове могат да достигнат до Кремъл. Касянов предупреди, че в близките дни трябва да "очакваме нещо повече" от Москва, като например нова провокация.

Русия обвини днес САЩ, че стоят зад атаката с дронове срещу Кремъл, която по думите ѝ е имала за цел да убие президента Владимир Путин Белият дом отрече тези твърдения на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. На пресконференция в Москва Песков каза, че Вашингтон трябва да има пред вид, че Русия знае, че той избира целите и Украйна просто изпълнява американските планове. Той не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си за участие на САЩ. Украйна отрече да е свързана със случилото се в ранните часове вчера, когато според кадри от видеоклип два летящи обекта се приближили към Кремъл и единият от тях се взривил.

KREMLIN DRONE ATTACK



- Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight



- Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin



- Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin's life



- Russia says it reserves right to respond when and how it… pic.twitter.com/loZA6c3Fvd