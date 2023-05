Русия: Прехвърлянето на F-16 в Украйна е колосален риск. Байдън: Да, но за вас!

Американският президент Джо Байдън призна, че прехвърлянето на изтребители F-16 в Украйна представлява „колосален риск“, но за Русия, а не за украинците и НАТО.

През миналата седмица Русия отново започна да плаши гаргите, казвайки, че западните страни ще поемат „колосални рискове“, ако доставят на Украйна изтребители F-16. „Виждаме, че западните държави все още се придържат към сценария за ескалация. Той е свързан с колосални рискове за тях самите“, каза руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко.

На срещата на Г-7 в Хирошима американският президент бе помолен да коментира тези думи. Байдън отговори лаконично: „Да, колосален риск е. Но за тях“.

От месеци Украйна настоява да получи модерни изтребители F-16, с които да установи въздушна доминация във войната и да изгони руските терористи от своите територии. Западните страни вече се съгласиха да започнат обучение на украински пилоти, а според Зеленски въпросът и за доставката на тези самолети е „решен“, но все още няма яснота кога ще бъдат изпратени на Киев и за колко самолета става въпрос.

Руският агресор редовно поставяше „червени линии“ на западните страни, включително за доставката на танкове и системи „Пейтриът“, както и ракети с далечен обсег на действие (като британските Storm Shadow). Никой в НАТО обаче не се впечатли и Украйна продължава да получава военна помощ. Очаква се до месеци да бъдат доставени и модерни изтребители на Киев, за да се защити срещу окупаторите.

Според военни експерти са нужни най-малко шест месеца за обучението на украинските пилоти, които са свикнали до момента да летят само на съветски изтребители. Едно е ясно – F-16 няма да бъде част от контраофанзивата на ЗСУ, която се очаква да започне до седмици.

"How would you respond to the [claims of Russian Foreign affairs ministry] that supplying F-16s is a colossal risk?" - @POTUS was asked in Hiroshima at the G7 Summit.



"It is for them" he replied. pic.twitter.com/qtCYrnl7nN