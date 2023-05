Руската „безаналогова“ армия използва танк на 80 години срещу ЗСУ

Руската „безаналогова“ армия демонтира танк от времето на Втората световна война в окупирания украински град Мелитопол, за да го използва във войната си срещу украинските въоръжени сили.

Окупаторите свалиха съветски лек танк Т-70, изложен като паметник, и по нареждане на обявилия се за „губернатор“ Евгений Балицки го изпратиха в Санкт Петербург за реставрация. Местните жители са озадачени от решението на руските окупатори да откраднат тази военна реликва.

Докато руските пропагандисти казват, че танкът ще бъде върнат в града за парада по случай Деня на освобождението на града от нацистките нашественици, Русия често използва стари танкове срещу Украйна, след като украинската армия нанесе тежки загуби на по-модерните руски версии.

Танкът Т-70 е разработен през 1941 г. и участва в битките през Втората световна война още през следващата 1942 г. След края на Втората световна война Т-70 е изваден от въоръжение в съветската армия, но голям брой танкове все още присъстват във военните музеи и мемориали в Русия и бившите съветски републики.

По данни на Киев от началото на непредизвиканата пълномащабна инвазия ЗСУ са унищожили 3795 руски танка. Министерството на отбраната на Украйна обяви, че танкът Т-70 от Мелитопол до дни може да се появи на фронта заради огромния недостиг на танкове в руската терористична армия.

The occupiers removed a WWII-era T-70 light tank from a pedestal in Melitopol. No one will be astonished if this 1942-43 battle vehicle is delivered to the front lines in a matter of days. pic.twitter.com/CXek7V2bMj