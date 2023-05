Киев: За да освободим Украйна от агресора, ни трябват четири ескадрили Ф-16

Правителството на Украйна се надява да си осигури близо 50 изтребителя Ф-16, които да помогнат за освобождаването на страната от руските нашественици, заяви днес украинското министерство на отбраната, цитирано от ДПА, информира БТА.

"Четири ескадрили от изтребители Ф-16 (48 самолета) са точно това, което ни трябва, за да освободим страната си от агресора", се казва в публикацията в "Туитър".

Текстът е съпроводен от карикатура, на която една ръка е хванала Спаската кула на Кремъл и я стърже на ренде за кашкавал. Дупките на рендето са във формата на самолети.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd