Американски сенатор: Украинският план за контраофанзива е впечатляващ

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че е впечатлен от плановете на Украйна за контранастъпление, но отказа да даде повече подробности. Републиканецът посочи, че „грубо събуждане“ очаква руските окупационни войски.

Сенаторът само преди дни беше на посещение в Киев, където се срещна с президента Володимир Зеленски и му призна, че военната помощ на САЩ за Украйна в битката ѝ срещу руските терористи са „най-добре изхарчените пари“. Москва по-късно го обяви за издирване. В телефонно интервю за Politiko на връщане от Киев Линдзи Греъм разкри, че Зеленски го е запознал с плановете за контраофанзива.

От месеци ЗСУ се подготвят да нанесат нов удар по руските терористи в окупираните земи. „В следващите дни ще видите доста впечатляваща демонстрация на сила от страна на украинците“, каза Линдзи Греъм. Сенаторът сподели още, че „операциите по оформяне“ – удари, които разтягат руската отбрана и разколебават руското военно командване къде ще е атаката – вече са започнали, което означава, че самата контраофанзива вероятно ще стартира сравнително скоро.

Зеленски обяви в понеделник, че вече е взето решение за времето на операцията и движението на украинските войски, но до последно ще се пази в тайна. По-рано началникът на украинското разузнаване Кирило Буданов каза, че дългоочакваната контраофанзива не трябва да се бави повече, защото всеки изгубен ден означава повече цивилни жертви на руския терор.

Според осведомени източници Киев разполага с необходимия минимум оръжия, за да започне контраофанзива. Украйна ще получи и западни изтребители F-16, но не за предстоящата атака, а най-рано през есента катмо бъдеща гаранция за въздушно превъзходство и модернизиране на украинските ВВС. Украински военни пилоти вече се обучават на F-16. Западната коалиция продължава да доставя оръжия на Украйна, за да бъде сложен по-бързо край на непредизвиканата война, започната от Владимир Путин.

