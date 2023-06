В Киргизстан е имало опит за държавен преврат

Служители на Държавния комитет за национална сигурност на Киргизстан са задържали "участници във възможен държавен преврат", съобщи днес новинарската агенция 24.кg, цитирана от ТАСС, предаде БТА.

Киргизстанската медия се позова на свои източници. В съобщението се отбелязва, че група хора са се подготвяли да завземат властта с насилствени средства.

Не се уточнява кой точно е бил задържан от специалните служби. За момента няма официално съобщение на властите.

In #Kyrgyzstan, special services are detaining participants in an alleged coup d'état.



There are no details yet, as well as official information. pic.twitter.com/kJ8RYYDj5D