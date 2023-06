Дрон се разби в жилищна сграда във Воронеж

Военен дрон се разби в жилищна сграда в руския град Воронеж, намиращ се на близо 180 километра от украинската граница. Русия обвини Украйна за атаката.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че РФ разглежда инцидента "като атака от страна на Киев срещу гражданската инфраструктура на Руската федерация".

"Детайлите около инцидента се изясняват, спецслужбите работят", допълни той. Според местните власти има няколко ранени души при атаката, няма информация за убити. Украйна отрича да извършва въздушни атаки по руски градове.

Твърди се, че целта на дрона е била военна мишена, но е бил свален над жилищен район с помощта на средства за радиоелектронна борба. В социалните мрежи се появиха и кадри от падането на дрона:

Voronezh regional governor Alexander Gusev has increased the number of people wounded in a drone attack on the Russian city to three. The drone was targeting an aircraft plant in the region, but was downed by electronic warfare. #StandWithUkraine https://t.co/70ixA9tDu4 pic.twitter.com/iSF2qrngKk