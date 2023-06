Русия показа видео с пленени танкове „Леопард“

Военнослужещи от войскова групировка „Изток“ на руската армия плениха на запорожкото направление германски танкове „Леопард“ и произведени в САЩ бойни машини на пехотата „Брадли“ на украинските въоръжени сили. Част от трофейната техника е била пленена от руските военни в напълно изправно състояние, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Някои бойни машини още бяха с работещи двигатели, което говори за бързината, с която се е развил боят, и за бягство на украинските екипажи от боеспособна техника“, съобщи руското министерство на отбраната, което разпространи съответните видеокадри.

На тях се виждат военнослужещи да оглеждат пленени в боя танкове и БМП на противника. Цялата пленена техника е западно производство. Танкът „Леопард 2“ е един от най-съвременните на световния пазар за оръжие, но поддръжката му е много трудна, отбелязва ТАСС.

Това е първият случай, в който Русия обявява, че е пленила „Леопард“, откакто те бяха доставени на Украйна от няколко западни държави, посочва Франс прес. През януари Берлин разреши след първоначални колебания те да бъдат предоставени на Киев.

Новината дойде на фона на ожесточени сражения, най-вече в Южна Украйна, където силите на Киев започнаха настъпление срещу първата отбранителна линия на руските войски. След близо десетдневни боеве Украйна съобщи, че си е върнала седем села, които все още са на десетки километри от основните защитни рубежи на Русия в този участък от фронта. В събота руското министерство на отбраната разпространи видео, показващо унищожена в южната част на Донецка област колона танкове и бронирани машини западно производство, като на кадрите някои от обгорелите шасита на поразената техника все още пушат.

#Russia #Ukraine #war 🔥

The Russian military showed, presumably, the very cemetery of Western equipment in the #Zaporozhye direction

Ukrainian Armed Forces and knocked out a number of much-praised Bradley and #Leopard 2 infantry fighting vehicles. pic.twitter.com/wocSVBgw7t