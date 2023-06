Сателит на Ватикана полетя към Космоса

Мисията Spei Satelles на Ватикана стартира успешно от американската база във Ванденберг, Калифорния, предаде Aleteia.org.

Spei Satelles (на латински „Пазител на надеждата“) пренася в Kосмоса послание на папата. Сателитът, носещ на борда нанокнига с думите на надежда от папа Франциск, произнесени на площад Свети Петър през 2020 г., когато човечеството беше изправено пред най-острата фаза на пандемията, бе изстрелян успешно, предаде Vatican News.

Когато навлезе в орбита, сателитът, създаден от Политехническия университет в Торино, Италия, ще излъчи откъси от посланията на надежда на папата, които могат да бъдат прихванати от радио любители по целия свят.

Една дума на надежда може да бъде безкрайно малка, но може да достигне до всеки и навсякъде, дори в Космоса. „Spei Satelles“, „Пазител на надеждата“, е името на космическата мисия, насърчавана от Ведомството за комуникация на Светия престол, координирана от Италианската космическа агенция, в която участва Националният изследователски център (Cnr), който осъществиха нанокнигата, катедрата по механично и аерокосмическо инженерство на Торинската политехника, която построи сателита, и студентите от Салезианския университетски институт във Венеция. Пастирската и културна координация на мисията беше поверена на цифровия апостолат на Торино.

„Посланието на папа Франциск в Космоса е знак и образ на нежност, един благослов за света“, обяснява отец Лусио Адриан Руис, секретар на Ведомствто за комуникация и идеатор на целия проект Spei Salletes. „Днес този проект става реалност благодарение на многото институции и хора, които избраха да се присъединят и обединят усилията си. Необятността на Космоса винаги ни кара да мечтаем и днес всички ние трябва отново да мечтаем заедно с надеждата, че мирът, така жадуван, ще се завърне в света, като ангажира всички нас. Смятам тази иницатива като първи голям плод и знак за надежда. Работата заедно, за да донесем този знак на надежда, ни прави повече приятели, братя и сестри сред нас, „Fratelli tutti“.

