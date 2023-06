Уникални снимки от Мексико: църква изплува изпод водата

Потопена под вода католическа църква от 16-ти век излезе на повърхността в Мексико, след като нивото на водата драстично спадна поради интензивна, продължаваща суша, предаде Aleteia.org.

Структурата, построена от доминиканските монаси, водени от Бартоломе Де Лас Касас в средата на шестнадесети век, и първоначално посветена на апостол Яков, се намира в резервоара Несауалкойотъл в Чиапас – язовир, построен на река Грихалва през 1966 г. В момента той е на 29% капацитет.

Руините на бароковата църква, която е била изоставена в средата на 18 век поради чума, често се появяват частично, когато нивото на водата е ниско и е обичайно туристите да пристигат с лодка, за да я посетят. Но тазгодишната суша направи църквата напълно изложена - така че туристите вече могат просто да се разходят или да стигнат до самите ѝ врати.

Високите температури и липсата на дъжд вече взеха осем жертви в Мексико през последната седмица. Сериозни проблеми изпитват и местните земеделци, които не могат да изхранват семействата си.

A severe #drought in #Mexico has caused the reservoir on the Grijalva River in Chiapas to become significantly shallow. A church flooded during the construction of the reservoir emerged from under the water.



In some parts of the country, temperatures have not dropped below +40°C… pic.twitter.com/2PvksoKLHJ