Пригожин е дал на украинските спецслужби координатите на чеченците

Бившият командир на 72-ра мотострелкова бригада на руските въоръжени сили Роман Веневитин заяви, че частната военна компания „Вагнер“ е предоставила на украинските специални сили координатите на чеченските войници в Украйна.

Вчера източници в Киев заявиха, че Адам Делимханов, дясната ръка на чеченския лидер Рамзан Кадиров, е бил убит при сражения. Москва побърза да отрече тази информация. Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че Адам Делимханов е „жив и здрав“. Самият Кадиров каза, че е загубил връзка с чеченския военен командир.

Както е известно, Евгений Пригожин е в открит конфликт с руското военно министерство и с чеченците. Веневитин написа в Телеграм, че вагнеровците често си сътрудничат с украинското разузнаване.

По думите му, за да отмъстят на Кадиров, са дали на Киев координатите на Адам Делимханов. Делимханов, дясната ръка на чеченския лидер, е в тежко състояние след обстрел от украинците, разкри Веневитин, опровергавайки информацията на Москва, че той е „здрав“. „За съжаление загубите бяха значителни. Дванадесет самолета бяха докарани за евакуация“, каза още Веневитин. Той добави, че „Пригожин и други „бизнесмени“ от групата "Вагнер" винаги са използвали Русия изключително за лично обогатяване, като дори не се стесняват от пряко сътрудничество с врага“.

