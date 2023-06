Кинжалите са една голяма лъжа. Както всичко, което Русия казва

Министерството на отбраната на Украйна съобщи, че само за едно денонощие е свалило шест от шест изстреляни ракети „Кинжал“ при поредната терористична атака на Русия срещу Украйна.

„Само за ден украинската противовъздушна отбрана свали 6 от 6 „несваляеми“, „безаналогови“, „хиперзвукови“ балистични ракети Кинжал. Русия лъже. Винаги“, обяви Киев.

In just one day, Ukrainian air defense shot down 6 out of 6 «undownable», «no analogues», «hypersonic» air-launched ballistic Kinzhal missiles.

russia lies. Always. pic.twitter.com/uV9qBNCKFm