Изкривено възприятие: „Срещу Русия се води война на всички фронтове“

„Срещу Русия се води война на всички фронтове“ (WAR IS BEING WAGED AGAINST RUSSIA ON ALL FRONTS)

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България

Година и половина след мащабното нахлуване на Русия в Украйна и постоянните атаки срещу украински цивилни, Кремъл не се свени да твърди, че „срещу нас се води война“. В историята има много примери на авторитарни лидери, които – след като са се конфронтирали с всичките си съседи – твърдят с нарастваща параноя, че светът е срещу тях. От лятото на 2023 г. Русия също се нарежда сред тези примери.

Няколко факта опровергават абсурдното твърдение, че срещу Русия се води война: например, че през пролетта са се засилили руските ракетни и безпилотни атаки срещу Украйна. През май бяха извършени най-малко 19 атаки, всяка със залпове от 15, 30 или 40 дронове и ракети, включително дневни нападения срещу украински градове. Според местните власти в нощта на 28 май Киев е бил обект на масирана атака с 59 дрона.

Рязък е контрастът между всички тези действия и ограничената атака с дрон над Москва на 30 май, който обаче предизвика у Путин и другите руски лидери реакция на изненада, гняв и призиви за мъст.

Какво по-благородно от защитата на родината

Контролирани от руската държава медии и емисари на Кремъл, сред които външният министър Лавров – който сега е на поредната си обиколка в Африка в опит да печели подкрепа и да изопачава реалността – разпространяват по цял свят кремълския наратив за „горката жертва, решена да се защитава“. Що се отнася до родната публика, това е поредната стъпка към контролиране на обществените настроения – всичко се представя под знака на големия въпрос или за любов, или за предателство към родината. Украинската аудитория – ако изобщо има интерес да слуша – може да възприеме посланието единствено като доказателство за намеренията на Москва да унищожава колкото се може повече в Украйна.

Патриотична параноя

Вездесъщият говорител на Кремъл Дмитрий Песков очерта ситуацията така, както Москва иска да я представи: „Срещу Русия се води война на всички фронтове. Включително икономиката, междудържавните отношения, собствеността, и така нататък.“ Руската държавна телевизия "Россия 1" излъчи изявлението на Песков в ключовото си политическо предаване „Москва. Кремъл. Путин“ на 28 май. Песков продължи с метафората за обсадената крепост и призова за „сила, кураж и решителност в лицето на задълбочаващата се ангажираност на Запада в „конфликта“ в Украйна“ и допълни, че „целите на специалната операция не са се променили и целите трябва да бъдат постигнати“. Трябва да се отбележи, че подобна реторика върви ръка за ръка с нарастващото дрънкане на ядрени оръжия.

Нова норма и изкривено възприятие

След 15 месеца пълномащабна война, кремълските сили се опитват да наложат в световните медии представата, че руските атаки трябва да се смятат за „новото нормално“, т.е. са нещо като норма за това „как се води война в наши дни“, докато далеч по-незначителните като мащаб украински контраудари се представят едва ли не като „Армагедон“ – изключително опасни, пресичащи „червената линия“ и „провокиращи“ Русия.

Това повдига някои въпроси: нима Русия просто е бездействала през последните 15 месеца? Забравено ли е правото на Украйна на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на ООН? Нашата база данни съдържа дълъг списък от примери, в които прокремълската дезинформация се стреми да внуши идеята, че Украйна няма право на военни действия или самоотбрана, а такова право има единствено Русия.

Могат ли руските граждани да очакват обичайното им всекидневие да продължи докато хората в цяла Украйна просто чакат поредната руска ракета да удари техния регион?

Мащабът на войната може да не е напълно ясен за всички. Украйна е най-голямата европейска държава по площ след Русия с над 600 000 кв. км., почти колкото Германия и Италия взети заедно. В момента под руска окупация е украинска територия, приблизително колкото България или бившата ГДР. Големите руски ракетни атаки поставят на прицел цяла Украйна. Следователно, за да си го представим, това е все едно по време на единичен ракетен удар да се сипят ракети едновременно в Берлин, Хамбург, Мюнхен, Рим, Милано и Неапол. Тонът на Москва е на триумф и наслада, а според независимия център „Левада“ в Русия мнозинството руснаци са безразлични към човешкото страдание.

Същото се отнася до положението с броя на украинците, принудени да напуснат домовете си – за 15 месеца те са общо над 16 милиона души. От тях 8 милиона са потърсили подслон в Европа, а 8,2 млн. са вътрешно разселени. За щастие мнозина са успели да се завърнат, но мащабът на разселването хора, чиито брой е приблизително равен на този в гъстонаселената Холандия; или Финландия, Дания и Норвегия взети заедно.

Молдова – манипулация а ла Соловьов

Междувременно в Молдова, която е домакин на срещата на Европейската политическа общност, станахме свидетели на типичен пример за кремълска пропаганда: манипулация на картина извън контекста. Както сме илюстрирали, това е класически подход, който използва емоционални теми, предизвикващи гняв, протест и разрушение. Макар и доста нескопосан, примерът от Молдова е показателен. Действащо лице в него е известният прокремълски рупор Владимир Соловьов.

Кой е Соловьов, попадащ под санкциите на ЕС, и с какво е важен? Соловьов се смята за един от петте най-силни гласове на Кремъл. Оглавява голяма и професионална медийна машина, включваща експерти, служители и продуценти. Каналът на Соловьов в „Телеграм“, който захранва неговите радио- и ТВ-предавания, излъчвани по контролирани от руската държава медии, достига до милиони потребители, говорещи както руски, така и други езици. Брандът на Соловьов се различава от гладкото говорене на Дмитрий Песков и разгръща образа на груб, директен мачо-руснак, призоваващ за кръв и чест. Ако допълни набора от груб език, брандът на Соловьов ще се доближи до образа на шефа на „Вагнер“ Евгений Пригожин.

Манипулирана снимка

Соловьов пусна пост в „Телеграм“ със снимка от многохиляден проевропейски митинг, проведен на 21 май в Кишинев. Снимката бе използвана като илюстрация на протест в Комрат – главния град на Гагаузия, който е общо взето критично настроен към Молдова. Постът на Соловьов е написан така, че внушава, че хората в Кишинев са протестиращите в Комрат. А всъщност според newsmaker.md митингът в Комрат срещу президента на Молдова Мая Санду е бил посетен от незначителен, двуцифрен брой протестиращи.

Простият трик за манипулиране на снимки може да проработи при три вида публика: първо, хора с ограничени познания за Молдова; второ, склонни да вярват на напоителните послания на Соловьов; и трето, групи, които обичат да мразят ЕС. Трябва ли това да ни притеснява? Нека си зададем въпроса какво щеше да се случи, ако тази снимка, придружена от откровените лъжи на популярния Соловьов, беше подправена с изкуствен интелект и допълнително подсилена от хиляди кремълски ботове и тролове? Можем да си представим евентуалното ѝ въздействие като погледнем многото налични примери на генерирани от изкуствен интелект снимки на горящи сгради и други бедствия.

Още случаи на дезинформация:

Нищо не е по-силно от всяването на страх от ядрени или мръсни бомби, а същевременно сякаш привикнахме към дрънкането на ядрено оръжие от страна на Кремъл.

- Последният „писък“ е за „ядрена катастрофа“ – как Украйна планирала да бомбардира собствените си съоръжения за отработено ядрено гориво – макар и без ни най-малък мотив, който да обоснове твърдението.

- Прокремълската екосистема разпространи страховито послание, насочено към Европа и Африка, за „ядрен облак от боеприпаси с обеднен уран, който ще достигне Европа“. Открихме трите основни свързани истории: „Британски ракети с обеднен уран се запалиха и облаците се стелят из Европа“; „Унищожаването на британските ракети с обеднен уран създаде огромен радиоактивен облак“; и „Радиацията от боеприпаси с обеднен уран в Украйна се приближава към Европа“. Не, не и не. Помним април 1986 г., когато учени и служби за извънредни ситуации от Финландия и Швеция внезапно регистрираха повишена радиация във въздуха. Причината беше пазената тогава в тайна авария в Чернобил, СССР. Днес бдителните очи дежурят и в Европа няма и следа от радиоактивен облак.

Това, което има, е доста горещ въздух, който идва откъм Кремъл.