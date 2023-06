Русия умишлено е атакувала препълнен ресторант в Краматорск, агент на руските служби е следял колко хора има вътре

Контраразузнаването на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа агент на специалните служби на Руската терористична федерация. Заподозреният е коригирал координатите на руската ракетна атака срещу заведение в центъра на Краматорск на 27 юни, която уби най-малко 10 души, включително три деца, сред които сестри на 14 г. Ранените са близо 60.

Според главния прокурор на Украйна руските войски са обстреляли Краматорск с две ракети "Искандер". За пореден път руските окупатори умишлено атакуват цивилни граждани, надявайки се да съкрушат морала на украинския народ да се съпротивлява срещу руския терор. Украйна обаче няма да се предаде и вече започна контраофанзива за освобождаване на своите територии, включително Крим.

Руските ракети поразиха центъра на източноукраинския град. Пицарията Ria Pizza е била напълно унищожена, докато в нея са вечеряли десетки посетители. Поразени са и други сгради, включително детски градини, училища и търговски център. Трима колумбийски граждани, които са били в пицарията, също са ранени при ракетната атака. Президентът Володимир Зеленски определи като терор поредното военно престъпление на Русия и заяви, че то за пореден път доказва срещу какво зло са изправени Украйна и целият свят.

СБУ съобщи, че руското разузнаване е вербувало местен жител, който на 27 юни е получил нареждане да следи дали популярното заведение в центъра на града е отворено и колко хора има вътре. Следял е и паркираните наблизо автомобили. След това арестуваният предател е изпратил файлове на руските нашественици, които от своя страна са наредили умишлено да се атакува центърът на града, когато там има много движение на цивилни. „Предателят ще бъде изправен пред съда. Нека всички предатели помнят – наказанието за вас е неизбежно“, обяви СБУ.

Предприети са комплексни мерки за установяване на всички обстоятелства по престъплението и привличане на подсъдимата и другите замесени лица. Вражеският агент е служител на местна газопреносна компания. Бил е вербувал дистанционно от руското разузнаване и след пълномащабната инвазия е споделял разузнавателни данни с Москва. От началото на непредизвиканата пълномащабна война руските терористи са извършили над 94 500 военни престъпления в Украйна. Режимът на военнопрестъпника Путин продължава цинично да лъже, че в Украйна атакува само военни обекти - макар доказателствата в обратното да са безброй.

Yulia and Anna Aksenchenko, twin sisters, were killed in a missile attack by the russian terrorists on a cafe in Kramatorsk, Donetsk region.

