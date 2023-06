Отново падане от прозорец в Русия: загина 28-годишната вицепрезидентка на „Локо-Банк“

В Руската федерация отново се съобщава за мистериозна смърт. От прозорец е паднала и загинала 28-годишната Кристина Байкова, вицепрезидент на „Локо-Банк“. Тя пада от 11-ия етаж и загива на място.

Инцидентът е станал на 23 юни в столицата Москва, но медиите съобщиха за него сега. Младата жена е била вицепрезидент и директор на отдела за работа с корпоративни клиенти на "Локо-Банк". Преди това работи като ръководител проекти в Московската кредитна банка.

От началото на инвазията в Украйна на Владимир Путин досега настъпиха множество необясними смъртни случаи на високопоставени служители, включително на олигарси, както и на служители в енергетиката и службите за сигурност.

По време на инцидента Байкова е била с 34-годишен приятел. По случая се води разследване от страна на полицията. Байкова поканила приятеля си на име Андрей у дома. Все още не е ясно дали той има нещо общо с падането ѝ.

