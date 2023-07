Украйна предупреди туристите да стоят далеч от плажовете в Крим

Украинското министерство на отбраната отправи предупреждение към туристите от Русия, които смятат да посетят окупирания от руската армия украински полуостров Крим.

„Внимание, нежелани гости. Това лято е в сила предупреждение за пътуване [в Крим]”, написа в Туитър украинското военно министерство. „Нашата метеорологична прогноза сочи бурно време“, се казва още в клипа със саундтрак песента Holiday (на Мадона).

На клипа се виждат и нападения на украинската армия срещу окупирания полуостров, който е легитимна цел на ЗСУ. Киев ясно посочи, че войната срещу агресора няма да приключи, докато не бъде освободен и Крим.

Крим беше окупиран от руската армия през 2014 година, когато започна непредизвиканата война на Владимир Путин срещу Украйна. В момента се провежда контраофанзива на ЗСУ, една от целите на които е освобождаване на полуострова. Много руски граждани, които си купиха имоти там, ги разпродадоха и панически избягаха през последните месеци на фона на атаките на украинската армия срещу военната инфраструктура в района.

Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ