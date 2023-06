Руският терор продължава: три деца бяха убити в ресторант в Краматорск

Руската терористична федерация продължава да извършва военни престъпления в Украйна, атакувайки умишлено цивилни граждани в обекти, нямащи нищо общо с военната инфраструктура на ЗСУ.

Последното военно престъпление бе извършено в град Краматорск, Източна Украйна. При ракетна атака срещу заведение в града бяха убити най-малко 9 души, сред които три деца, а 60 други бяха ранени.



„Русия продължава да атакува цивилни в Украйна. Злото трябва да бъде победено, иначе този терор ще продължи“, обяви Киев. По време на атаката пицарията е била препълнена с клиенти. Без никаква причина и военна изгода руските терористи за пореден път отнеха живота на невъоръжени цивилни, включително деца.

По информация на Obozrevatel сред загиналите има две сестри (на снимката). Според украинските медии те са били на 14 години. От началото на непредизвиканата пълномащабна война в Украйна руски терористи са убили най-малко 490 деца. Има събрани доказателства за 94 500 военни престъпления, извършени от армията на Владимир Путин.

russia is still targeting civilians in 🇺🇦.

This video was taken in Kramatorsk following russia's terrorist attack. At least 8 people, including 3 children, have died and 56, including an infant, have been injured.

The evil must be defeated, otherwise this terror will continue. pic.twitter.com/YpaAeafPUx