Зеленски: Който е на страната на Украйна, е на страната на свободата

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави САЩ за Деня на независимостта и подчерта, че те винаги могат да разчитат на Украйна като на съюзник в коалицията на свободните и смелите, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Президентът на Украйна публикува в профилите си в социалните мрежи видеообръщението си към американския народ по случай националния им празник. "Честит 4 юли, Америка! Само смелите получават независимост и само най-добрите сред смелите са в състояние да предадат свободата от поколение на поколение. За нас е чест да бъдем съюзник на такава мечта, такава смелост и такава свобода", отбеляза Зеленски.

Той подчерта, че украинската храброст усвоява американските оръжия и осигурява демокрацията, която всички ние ценим еднакво. Също така, според него, с подкрепата на САЩ украинската любов към свободата е запалила в тази част на Европа нов мощен пламък на свободата, който няма да угасне и ще гарантира, че тиранията никога повече няма да премине през Европа и това значи, че Европа няма да се нуждае от участието на американски войници в кървави битки за свобода.

Същевременно президентът подчерта, че когато Украйна се увенчае с победа в бруталната и непровокирана война, разпалена от Русия, украинската мечта за свободен живот ще даде нова енергия на американското ръководство.

"Сега светът ясно вижда - този, който е на страната на Украйна, е на страната на свободата. А след нашата победа светът отново ще се убеди - този, който цени свободата, винаги побеждава", смята Зеленски. САЩ празнуват Деня на независимостта всяка година на 4 юли.

Happy 4th of July, America!

Only the brave gain independence and only the best of the brave are able to pass the freedom from generation to generation.

It is an honor for us to be an ally of such dream, bravery and freedom.

🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/3sbIc6WKS6