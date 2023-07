Ужасяващи сцени на Острова: Land Rover се вряза в училище, момиче на 8 г. загина на място

Бебе е сред 17-те ранени в ужасяващ инцидент, при който Land Rover се вряза в тълпата на детско парти в Уимбълдън, убивайки осемгодишно момиче и ранявайки много други, предаде „Дейли мейл“. Инцидентът е станал в двора на частно училище.

Свидетели разказаха как са чули момичета да крещят от ужас секунди след трагедията, която се случи в училището The Study Prep в Уимбълдън. Превозното средство се е забило в дървената ограда на училището и е преминало през поляната.

Шофьорката, жена на около 40 години, е била арестувана по подозрение за причиняване на смърт чрез опасно шофиране и е останала в ареста. Десет души, включително няколко деца, бяха откарани в болница за лечение. Осемгодишното момиченце, чието име не се съобщава, е починало на място. Няма данни да става въпрос за терористичен атентат.

Свидетели и репортери на място заявиха, че пътят пред училището е тесен и по него обикновено е трудно да се развие скорост. В училището се обучават момичета на възраст от 4 до 11 години. По време на трагедията в двора на учебното заведение е било организирано детско парти.

Свидетели разказват, че видяното от тях на мястото на трагедията е потресаващо. Ужасени родителите на децата са пристигнали в училището след информацията за инцидента.

