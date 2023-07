В Истанбул! Реджеп Ердоган и Володимир Зеленски обсъждат войната и НАТО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, който през последните дни беше на официални посещения в чужбина, след като Словакия отиде в Турция, за да се срещне с турския си колега Реджеп Ердоган, съобщава УНИАН.

"Завършваме един натоварен ден в Турция. Преговори с президента Реджеп Тайип Ердоган. Координиране на позициите по "формулата на мира", срещата на върха на НАТО, гаранции за сигурност и зърнената инициатива. Възстановяване на Украйна, отбранителни договори между нашите предприятия", написа президентът в Twitter.

Finishing a busy day in Türkiye 🇹🇷. Talks with President @RTErdogan. Coordination of positions on the #PeaceFormula, the @NATO Summit, security guarantees and the grain initiative. Reconstruction of Ukraine, defense contracts between our companies.