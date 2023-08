Илон Мъск и Марк Зукърбърг ще се бият на 26 август

Евентуалната битка в клетка между шефовете на платформата Екс (Х- по-рано "Туитър") Илон Мъск и "Мета" (Meta) Марк Зукърбърг може да се проведе на 26 август и да бъде излъчен на живо в системата за микроблогове, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Битката межзу Зук(ърбърг) и Мъск ще бъде излъчена на живо в Екс", обяви Мъск в посте е неделя, уточнявайки, че всички приходи ще бъдат дарени на организации, подпомагащи ветерани.

В собствената си платформа "Трeдс" (Threads), която конкурира Екс, Зукърбърг заяви, че е "готов още днес. Предложих 26 август, когато ме предизвика, но той не отговори".

Шефът на "Мета" предложи също така излъчването да бъде осъществено по "по-надеждна платформа, която действително може да събира средства за благотвирителни организации".

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.