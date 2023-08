Руските ВВС: големи усилия, слаб резултат

Въпреки големите усилия руските военно-въздушни сили отбелязват само ограничени успехи във войната срещу Украйна, гласят оценките на британски експерти. До момента през лятото руските ВВС са осъществявали по над 100 полета на ден, съобщава Министерството на отбраната в Лондон. Но - тези полети се ограничават почти изцяло върху контролираните от руснаците територии заради заплахите от страна на украинската противовъздушна отбрана.

Русия се опитва да реши този проблем, използвайки все по-активно т.нар. неуправляеми бомби с плъзгащи се приставки за разширяване на периметъра. Тези бомби могат да бъдат хвърлени от самолет на много километри от целта, но точността им не е доказана, отбелязват още от Лондон.

"В началото на контраофанзивата на Украйна на юг от юни 2023-а година руските бойни хеликоптери бяха много ефективни", коментира британското военно министерство. Но в последно време Русия очевидно така и не успява да използва ефективно военно-въздушните си сили в тактически план

