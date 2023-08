Кървав руски обстрел срещу Херсон

Жена беше убита рано тази сутрин, когато руските сили подложиха на обстрел украинския град Херсон, а двама бяха убити в граничните зони на Харковска област в Североизточна Украйна, съобщава Ройтерс, предаде БТА.

И Херсон, и част от Харковска област са в непосредствена близост до фронтовата линия. Украинските военни съобщават за повишаване на броя на руските атаки в Харковска област през последните няколко дни. “Трудна нощ за Херсон… Руската армия продължи да обстрелва домовете на херсонските жители в централната част на града”, каза губернаторът Олександър Прокудин в социалната мрежа Телеграм. Прокудин съобщи, че обстрелът е започнал около полунощ и е продължил няколко часа.

Отделно от това началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак заяви в Телеграм, че двама цивилни са били убити и трима са били ранени по време на днешния обстрел. Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези информации от независим източник.

Украйна си върна Херсон и части от едноименната област през ноември след месеци руска окупация, но руските сили редовно обстрелват града и околните местности от другата страна на река Днепър. Този месец лекар беше убит, а пет медицински работници бяха ранени след обстрел на херсонска болница. Русия отрича да е стреляла нарочно по цивилни или болници по време на инвазията в Украйна, която трае вече 18 месеца и доведе до смъртта на хиляди хора, изселването на милиони и унищожаването на украински села и градове.

russian terrorists continue to destroy Kherson. They hit a nine-story residential building at midnight during another artillery barrage. Also, several private houses were destroyed. At the moment, one person is reported dead. At least seven people are injured. pic.twitter.com/QPWeHoZelb