Грузия разкритикува руския агресор. Медведев: Нашите сили бързо и строго наказаха арогантните националисти

Войната срещу Украйна изобщо не върви по план и Путин иска да ни убеди, че войната е мир, а невежеството - сила

Купуване на приятелство и заблуда на обществото (HOW TO BUY FRIENDS AND DECEIVE PEOPLE) Лятото е в разгара си, но почивка за контролираните от Кремъл ...