Затвориха летище "Внуково"

Московското летище "Внуково" е ограничило временно приема и излитането на самолети, предадоха световните агенции, като се позоваха на пресслужбата на летището и на руските служби за действие при извънредни ситуации, съобщи БТА.

Решението е влязло в сила от 9,40 ч. московско време. Пресслужбата на летището пояснява, че става дума за независещи от него обстоятелства и че с цел безопасност полетите се пренасочват към други летища в Москва. Заради мярката четири самолета не могат да излетят засега от "Внуково", а два самолета засега бяха пренасочени към летище "Домодедово".

На няколко пъти вече столичното летище "Внуково" бе затваряно заради полети на безпилотни самолети в Подмосковието и района на руската столица.

Канали в Телеграм съобщават, че летището е било затворено заради дронове, предаде Meduza. Дронове са били забелязани да кръжат в близост до летището. Зачестиха атаките по руска територия и войната, започната непредизвикано от Путин срещу Украйна, вече се пренесе и в Руската федерация.

⚡️⚡️On Friday morning, eyewitnesses reported an explosion in western Moscow, with claims suggesting that a drone had crashed into the Moskva River.



The reports could not immediately be verified.



Earlier, landings and takeoffs at Moscow's Vnukovo airport were restricted. pic.twitter.com/gwJh7phW8g