Двама загинали при стрелба в Гьотеборг

Двама мъже загинаха при стрелба късно снощи в Гьотеборг, Швеция. Полицията е започнала разследване, като местни медии съобщават, че случаят е вероятно свързан с групово насилие, пише The Local Sweden, предава Фокус.

Сигналът за стрелбата е подаден малко преди полунощ.

„На място бяха открити двама мъже на възраст между 20 и 25 години с огнестрелни рани. Те бяха откарани в болница, но по-късно починаха от нараняванията си“, се казва в съобщение на полицията.

Към момента няма арестувани, нито заподозрени.

Според вестник Göteborgs-Posten, нападението може да е част от ескалиращо съперничество между банди в града.

Информационната агенция ТТ отбелязва, че от началото на годината в Гьотеборг са регистрирани поне три стрелби и осем бомбени атаки – тревожна тенденция, която поставя под натиск шведските служби за сигурност.