Двама загинали при стрелба в Гьотеборг

Двама мъже загинаха при стрелба късно снощи в Гьотеборг, Швеция. Полицията е започнала разследване, като местни медии съобщават, че случаят е вероятно свързан с групово насилие, пише The Local Sweden, предава Фокус.
Сигналът за стрелбата е подаден малко преди полунощ.
„На място бяха открити двама мъже на възраст между 20 и 25 години с огнестрелни рани. Те бяха откарани в болница, но по-късно починаха от нараняванията си“, се казва в съобщение на полицията.
Към момента няма арестувани, нито заподозрени.
Според вестник Göteborgs-Posten, нападението може да е част от ескалиращо съперничество между банди в града.
Информационната агенция ТТ отбелязва, че от началото на годината в Гьотеборг са регистрирани поне три стрелби и осем бомбени атаки – тревожна тенденция, която поставя под натиск шведските служби за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 митьо очите
14:18 15.04.2025
2 гост
14:18 15.04.2025
3 Кая
🥳🥳🥳🥳
Коментиран от #17
14:19 15.04.2025
4 Хе хе...
Коментиран от #13
14:19 15.04.2025
5 демократ
14:21 15.04.2025
6 Механик
п.п.
Моля колегите които знаят турски да преведат на останалите какво означава името на града, както съм го изписал.
14:21 15.04.2025
7 404
14:23 15.04.2025
8 дедо
14:23 15.04.2025
9 СОРОС
14:23 15.04.2025
10 Хихихи
Да, циганин обущар е следил жена си рускиня, върна се от Турция след месец ,захвана се да кърпи обувки и земята го прибра,2 на 2.
14:26 15.04.2025
11 Вова
14:28 15.04.2025
12 Хххххйхх
Коментиран от #22
14:29 15.04.2025
13 БАРС
До коментар #4 от "Хе хе...":МАЛИИ ПРАВ СИ!ПРЕДИ 15 ГОД.БЯХ МАЛМЬО.ТА ТАМ ПЬЛНО С ТЯХ ПЪЛНО.ЖЕНИТЕ В БУРКИ НА ГЛАВАТА ИМАШЕ ДАЖЕ ТУК ТАМЕ СЪС ЗАКРИТИ ЛИЦА УЖАС НАПРАВО.ТО СКОРО МАЙ ВИКИНГИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ В ШВЕЦИЯ.В ГЬОТЕБОГ НЕ СЬМ БИЛ НО СЪМ СИГУРЕН че сСИТУАЦИЯТА И ТАМ Е СЪЩАТА КАКТО И В СТОЗОЛМ ТАМ СЪМ БИЛ.
Коментиран от #21
14:33 15.04.2025
14 засилено улично насилие?
От Русия ви е мноооого страх и айде в Нато, ала бала..., да ви защитава... Ха-ха-ха!
А кой ще ви защитава от вас си? Нали приемате и вие, като Германия лекари, инжинери и всякакви ... от цял свят? Еми това си е превземане, хора.
Заменяне на вашето население с чужди народи и то БЕЗ ВОЙНА! Честита ви капитулация!!
Коментиран от #23
14:36 15.04.2025
15 Тъмен субект
14:37 15.04.2025
16 000
14:38 15.04.2025
17 АКО БЕШЕ
До коментар #3 от "Кая":НЕТАНЯХО---300
14:41 15.04.2025
18 ПО времето на АББА
Те бяха тогава образец на хубава страна с чудесна демокрация. И това ни подлъга и нас, да искаме и ние демокрацията. НО, то кво излезе? Тъкмо я приехме и тя, демокрацията си показа рогата. Е, това днес, кво е, никой не знае...???¨
Кая ще ни обясни :)
14:42 15.04.2025
19 БгТопИдиот🇧🇬
14:53 15.04.2025
20 праведен
14:53 15.04.2025
21 А аз още 2000-та г.
До коментар #13 от "БАРС":летях често до Лондон по работа. И бях много учуден, че не виждах англичани там?
А то от тогава вече четвърт век мина и вече и премиери и кметове на градовете им, не са вече англичаните...
Това я чака "отворената" Европа!
Коментиран от #26
14:56 15.04.2025
22 Стамат
До коментар #12 от "Хххххйхх":Скоро и в банкя.Амин.
14:57 15.04.2025
23 праведен
До коментар #14 от "засилено улично насилие?":И Швеция тръгна по пътя на Косово,след 5 години шерият и автономия.
15:00 15.04.2025
24 Mими Кучева🐕🦺
15:16 15.04.2025
25 Факт
15:18 15.04.2025
26 БАРС
До коментар #21 от "А аз още 2000-та г.":ПРАВ СТ.КАТО ГЛЕДАМ БИВШИТЕ СОЦ СТРАНИ КОИТО СА В ЕС ЩЕ СА ПО ЧИСТИ НАРОДИ ОТ КОЛКОТО ЗАПЬДА.ЖИВЕЯ В ГНРМАНИЯ В МОМЕНТА .ВЪВ ФАБРИКАТА КОЯТО РАБОТЯ ПЪЛНО СЪС " СЕЛЯМ АЛЕЕУМ"ТАКА ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ ОТДАВНА НЯМА .РАБОТНИЦИТЕ ПОВЕЧЕТО СА ЧУЖДЕНЦИ.
15:25 15.04.2025