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Двама загинали при стрелба в Гьотеборг

Двама загинали при стрелба в Гьотеборг

15 Април, 2025 14:16 945 26

  • швеция-
  • загинали-
  • стрелба-
  • гьотеборг

Шведските власти разследват смъртоносен инцидент на фона на засилено улично насилие в града

Двама загинали при стрелба в Гьотеборг - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама мъже загинаха при стрелба късно снощи в Гьотеборг, Швеция. Полицията е започнала разследване, като местни медии съобщават, че случаят е вероятно свързан с групово насилие, пише The Local Sweden, предава Фокус.

Сигналът за стрелбата е подаден малко преди полунощ.

„На място бяха открити двама мъже на възраст между 20 и 25 години с огнестрелни рани. Те бяха откарани в болница, но по-късно починаха от нараняванията си“, се казва в съобщение на полицията.

Към момента няма арестувани, нито заподозрени.

Според вестник Göteborgs-Posten, нападението може да е част от ескалиращо съперничество между банди в града.

Информационната агенция ТТ отбелязва, че от началото на годината в Гьотеборг са регистрирани поне три стрелби и осем бомбени атаки – тревожна тенденция, която поставя под натиск шведските служби за сигурност.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 митьо очите

    17 4 Отговор
    нищо ново спор за паркомясто.

    14:18 15.04.2025

  • 2 гост

    46 0 Отговор
    А каква държава, образец на ред и спокойствие беше Швеция ! Но каквото си направиш сам, никой друг не може да ти го направи!

    14:18 15.04.2025

  • 3 Кая

    26 3 Отговор
    Путин е виновен!
    🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #17

    14:19 15.04.2025

  • 4 Хе хе...

    38 0 Отговор
    Нека позная- инженери и художници от близкия изток и Магреба?

    Коментиран от #13

    14:19 15.04.2025

  • 5 демократ

    23 0 Отговор
    Където има пдрси като шведите които не се размножават идват други и почват те да се плодят

    14:21 15.04.2025

  • 6 Механик

    16 0 Отговор
    В град ГьотференБУРГ, млади квантови техници са влезли в спор относно възможността за деление на Хигс-бозона.
    п.п.
    Моля колегите които знаят турски да преведат на останалите какво означава името на града, както съм го изписал.

    14:21 15.04.2025

  • 7 404

    16 0 Отговор
    Дългата ръка на Кремъл.ХаХаХа

    14:23 15.04.2025

  • 8 дедо

    16 0 Отговор
    Чисти шведи са били малко по тъмни сигурно но това е че са били на море.

    14:23 15.04.2025

  • 9 СОРОС

    10 0 Отговор
    Важното е да няма расизън сред гоите

    14:23 15.04.2025

  • 10 Хихихи

    3 1 Отговор
    В 1989 бг турци бяха изпратени в Швеция директно. Но бяха добри от ДС/Държавна сигурност, сестра е следила сестра. а двете туркини, най вече рая, която замина за Турция бе много добра,набор 62.бурса.
    Да, циганин обущар е следил жена си рускиня, върна се от Турция след месец ,захвана се да кърпи обувки и земята го прибра,2 на 2.

    14:26 15.04.2025

  • 11 Вова

    11 0 Отговор
    Либерали!

    14:28 15.04.2025

  • 12 Хххххйхх

    8 1 Отговор
    Скоро и у нас

    Коментиран от #22

    14:29 15.04.2025

  • 13 БАРС

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хе хе...":

    МАЛИИ ПРАВ СИ!ПРЕДИ 15 ГОД.БЯХ МАЛМЬО.ТА ТАМ ПЬЛНО С ТЯХ ПЪЛНО.ЖЕНИТЕ В БУРКИ НА ГЛАВАТА ИМАШЕ ДАЖЕ ТУК ТАМЕ СЪС ЗАКРИТИ ЛИЦА УЖАС НАПРАВО.ТО СКОРО МАЙ ВИКИНГИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ В ШВЕЦИЯ.В ГЬОТЕБОГ НЕ СЬМ БИЛ НО СЪМ СИГУРЕН че сСИТУАЦИЯТА И ТАМ Е СЪЩАТА КАКТО И В СТОЗОЛМ ТАМ СЪМ БИЛ.

    Коментиран от #21

    14:33 15.04.2025

  • 14 засилено улично насилие?

    11 1 Отговор
    Еми честито на "новата" натовска страна!
    От Русия ви е мноооого страх и айде в Нато, ала бала..., да ви защитава... Ха-ха-ха!
    А кой ще ви защитава от вас си? Нали приемате и вие, като Германия лекари, инжинери и всякакви ... от цял свят? Еми това си е превземане, хора.
    Заменяне на вашето население с чужди народи и то БЕЗ ВОЙНА! Честита ви капитулация!!

    Коментиран от #23

    14:36 15.04.2025

  • 15 Тъмен субект

    8 0 Отговор
    Хубаво е да се каже от какъв произход са. В слугая е от съществено значение.

    14:37 15.04.2025

  • 16 000

    7 0 Отговор
    В швеция армията отдавна е на улицата, защото арабските банди не могат да бъдат спрени от полицията. Разбира се, дойче веле няма интерес към темата зя разпадащата се дападна и северна европа. Впрочем във великобритания саво 40% от населението се определят като християни!

    14:38 15.04.2025

  • 17 АКО БЕШЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кая":

    НЕТАНЯХО---300

    14:41 15.04.2025

  • 18 ПО времето на АББА

    6 1 Отговор
    Швеция беше чудесна - мечта!
    Те бяха тогава образец на хубава страна с чудесна демокрация. И това ни подлъга и нас, да искаме и ние демокрацията. НО, то кво излезе? Тъкмо я приехме и тя, демокрацията си показа рогата. Е, това днес, кво е, никой не знае...???¨
    Кая ще ни обясни :)

    14:42 15.04.2025

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    6 1 Отговор
    Сигур Мецан е виновен за о сиганяването на Шведия.

    14:53 15.04.2025

  • 20 праведен

    3 0 Отговор
    Така е при демокрацията,по специално при западната демокрация,която в Швеция е на ниво и е пример за останалите.

    14:53 15.04.2025

  • 21 А аз още 2000-та г.

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    летях често до Лондон по работа. И бях много учуден, че не виждах англичани там?
    А то от тогава вече четвърт век мина и вече и премиери и кметове на градовете им, не са вече англичаните...
    Това я чака "отворената" Европа!

    Коментиран от #26

    14:56 15.04.2025

  • 22 Стамат

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хххххйхх":

    Скоро и в банкя.Амин.

    14:57 15.04.2025

  • 23 праведен

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "засилено улично насилие?":

    И Швеция тръгна по пътя на Косово,след 5 години шерият и автономия.

    15:00 15.04.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Хасан и Римзи са спорили,кой да поиска ръката на Гретито!?💋👩🌈🥳🤣🖕

    15:16 15.04.2025

  • 25 Факт

    1 1 Отговор
    Това Швеция в Украйна ли е?

    15:18 15.04.2025

  • 26 БАРС

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "А аз още 2000-та г.":

    ПРАВ СТ.КАТО ГЛЕДАМ БИВШИТЕ СОЦ СТРАНИ КОИТО СА В ЕС ЩЕ СА ПО ЧИСТИ НАРОДИ ОТ КОЛКОТО ЗАПЬДА.ЖИВЕЯ В ГНРМАНИЯ В МОМЕНТА .ВЪВ ФАБРИКАТА КОЯТО РАБОТЯ ПЪЛНО СЪС " СЕЛЯМ АЛЕЕУМ"ТАКА ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ ОТДАВНА НЯМА .РАБОТНИЦИТЕ ПОВЕЧЕТО СА ЧУЖДЕНЦИ.

    15:25 15.04.2025

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