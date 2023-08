Задържаха бодигарда на китайския президент (ВИДЕО)

В Йоханесбург, Южна Африка, където се провежда срещата на БРИКС, се стигна до интересен момент.

Бодигард на китайския президент Си Дзинпин беше задържан от местните специални служби.

Бодигард на китайския президент се движеше зад него, но в един момент беше дръпнат от южноафриканските власти, а вратата пред него – затворена. Не е ясна каква е причината за този инцидент. Мерките за сигурност са драконовски. Вижте кадрите:

Xi Jinping's bodyguard was detained at the BRICS summit in South Africa



The bodyguard of the Chinese leader lagged behind him and tried to catch up. But the security service pinned down him and closed the door. pic.twitter.com/WGKyBBFU86