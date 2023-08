Путин с първи думи след екзекуцията на Пригожин

Руският президент Владимир Путин за първи път се появи по телевизията, след като Федерална агенция за въздушен транспорт "Росавиация" потвърди смъртта на лидера на частната армия „Вагнер“ Евгений Пригожин.

Чрез видеовръзка руският президент се обърна към колегите си от БРИКС на срещата в Южна Африка. Очаквано, Путин не обели и дума за Пригожин, когото преди два месеца нарече „предател“ заради организирането на въоръжен бунт. Путин не присъства лично на срещата заради издадената международна заповед за ареста му.

Още новини от Украйна

На срещата на върха на БРИКС в Йоханесбург беше взето решение да бъдат поканени в съюза още шест държави - Аржентина, Иран, Етиопия, Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Президентът Владимир Путин отбеляза, че приемането на това решение не е било лесно, както и одобрението на окончателната декларация на БРИКС като цяло. Путин поздрави южноафриканския си колега, казвайки, че е „показал удивително дипломатическо умение“.

За Пригожин обаче не обели и дума. Няма никаква изненада, че Путин не е споменал името на Пригожин. Подобно на Навални и другите си врагове, руският президент избягва да се обръща към тях поименно. Заради бунта си Пригожин се превърна от приятел на Кремъл в открит враг, чието отстраняване се оказа цел номер едно на режима на Путин.

Бившият шеф на МИ6 Джон Сауърс смята, че именно Путин стои зад смъртта на Пригожин, чийто самолет вчера беше свален северно от Москва половин час след излитането си. „Никога не можеш да бъдеш напълно сигурен във фактите на места като Русия, но всички индикации сочат факта, че Путин го е отстранил – той отново потвърди контрола си“, каза той пред BBC Radio 4. Вероятно е имало устройство, "което е свалило самолета внезапно и е убило всички на борда".

Russian President Vladimir Putin congratulated the new BRICS members. Argentina, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia and Egypt joined the bloc. Putin addressed the #BRICSSummit2023 virtually. #DStv403 #eNCA pic.twitter.com/lFxCd8tB02