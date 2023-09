Украинските части напредват южно от Бахмут

Украинските сили напредват в граничната зона на Донецко-Запорожката област и в западната Запорожка област, съобщават от Института за изследване на войната, предаде News.bg.

Те могат да се похвалят и с извоювани територии южно от Бахмут. На геолокирани кадри, публикувани на 9 септември, се вижда как украинските сили напредват северозападно от Новомайорске (18 км югоизточно от Велика Новосилка) по границата на Донецка и Запорожка област. Според руски източници през последните няколко дни боевете са се ожесточили. На допълнителни геолокационни кадри, публикувани на 9 септември, се вижда как украинските сили напредват североизточно и източно от Новопрокопивка (13 км южно от Орихов) и западно от Вербове (20 км югоизточно от Орихов) в западната Запорожка област.

Украинският генерален щаб съобщи, че неговите войници са постигнали успехи южно от Роботине (10 км южно от Орихов).

Близък до Кремъл руски блогър, коментиращ военните действия, посочи, че украинските сили са принудили руските да се изтеглят от Андриевка (9 км югозападно от Бахмут), а друг популярен блогър заяви, че Андриевка вече е оспорвана "сива зона". Украински официални източници потвърдиха, че украинските сили са постигнали известен успех южно от Клишчиевка.

NEW: #Ukraine made confirmed advances in the Donetsk-Zaporizhia Obl. border area and in western #Zaporizhia Obl. & made claimed advances south of #Bakhmut on Sept. 9.#Russia’s war in Ukraine is increasingly constraining Russian local & regional politics. https://t.co/mgFccvsdXm pic.twitter.com/idi5j445hq