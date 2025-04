Предлагат на търг сабя на Наполеон: Началната й цена 1 милион евро (ВИДЕО)

Сабя на Наполеон се предлага на търг с началната цена 1 милион евро, съобщи bTV.

Очаква се обаче да бъде продадена за значително по-голяма сума. Френският император е притежавал 15 саби от висококачествена стомана и с ювелирна изработка.

Drouot auctioneer Alexandre Giquello says Napoleon's highly-decorated personal sword could sell for over $1 million at a soon to be held auction in Paris pic.twitter.com/u7LgjzX0LU