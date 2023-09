Сблъсъци в Ереван, искат оставката на премиера

Протестиращи се събраха пред сградата на правителството в центъра на Ереван във връзка с военните действия на Азербайджан в Нагорни Карабах.

Демонстрантите са с ​​антиправителствени лозунги и настояват за оставката на премиера Никол Пашинян и спиране на военните операции на Азербайджан. Правителствената сграда е отцепена от полиция. Протестиращи са се събрали и пред руското посолство. Москва изостави Армения и самият Пашинян призна наскоро, че е било грешка да се разчита на Русия.

По-рано днес Азербайджан започна "антитерористични операции" в района на Нагорни Карабах. Те са насочени срещу арменските сили, съобщи Министерството на отбраната в Баку. Според изявлението целта на военните операции е да накарат арменските войски да се изтеглят от района. Турция и Русия са били информирани за операцията. Министерството на отбраната на Азербайджан твърди, че са обстрелвани само военни цели.

Азербайджан е близо до постигането на основните цели на операцията си в Нагорни Карабах, като някои от военните мишени са неутрализирани, съобщи днес съветникът на азербайджанския президент Илхам Алиев - Хикмет Хаджиев, цитиран от ТАСС. Същевременно азербайджански прокурори, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че мирен гражданин е бил убит днес в контролирания от Азербайджан град Шуша в Нагорни Карабах.

People gathered in Yerevan's Republic Square try to break into the Armenian government building. pic.twitter.com/BupLLGm2C8