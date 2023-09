Протестиращи в Армения искат Русия да се намеси

Пред руското посолство в Ереван се провежда митинг, на фона на ескалацията на ситуацията в Нагорни Карабах. Около стотина протестиращи призовават Руската федерация да вземе мерки за разрешаване на ситуацията в Карабах, предава РИА Новости, пише агенция "Фокус".

Събралите се пред руското посолство граждани искат руски мироопазващ контингент да се намеси за прекратяване на конфликта. Министерството на отбраната на Азербайджан съобщи по-рано, че Баку е предприел "местни антитерористични мерки" за възстановяване на конституционния ред в Карабах. Като цели на азербайджанската армия в региона са посочени военни съоръжения на Армения. Съобщео е, че Баку използва за тази цел високоточно оръжие. Министерството на външните работи на Азербайджан постави условие за мир в региона: изтегляне на арменските войски от Карабах и разпускането на нелегитимните властите в Степанакерт.

Ереван нарече случващото се агресия и заяви, че в Карабах "няма арменски части". През ноември 2020 г. Азербайджан и Армения, с посредничеството на Москва, се споразумяха за пълно прекратяване на огъня след военните действия, които бяха възобновени в края на септември 2020 г. в Нагорни Карабах и продължиха дългогодишния конфликт, припомня РИА Новости. Келбаджарският и Лачинският райони, както и част от Агдамския район, които преди това бяха под контрола на непризнатата Нагорно-Карабахска република (НКР) и не бяха окупирани от азербайджанската армия по време на военните действия, бяха прехвърлени на Азербайджан. Руски миротворци са разположени в района, включително Лачинския коридор.

В края на май тази година арменският премиер Никол Пашинян заяви, че Ереван е готов да признае суверенитета на Азербайджан в рамките на съветските граници, тоест заедно с Карабах. През септември руският президент Владимир Путин отбеляза, че арменското ръководство по същество е признало суверенитета на Азербайджан над Карабах", пише руската агенция.

Only one of multiple protests happening in Yerevan, Armenia. The protesters are calling for the resignation of the PM Pashinyan, and are seemingly headed towards the Russian Embassy calling Russia “the biggest enemy of Armenia.” pic.twitter.com/czBfR05Qu9