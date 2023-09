В комедийните предавания по руската телевизия пропагандистите на Кремъл продължават да отправят заплахи. Този път под прицела им попадна Финландия.

Алексей Журавльов, първи зам.-председател на Комитета по отбрана в Държавната дума, заяви в предаването „60 минути“ по „Россия 1“, че финландците са забранили влизането на руски автомобили, но не са споменали нищо за танкове.

Заплахата му бе отправена заради забраната на Финландия за влизане на автомобили с руски регистрационни номера. Финландия е страната членка на НАТО с най-дълга обща граница с Русия. Хелзинки поиска присъединяване към Алианса заради военната агресия на Путин срещу Украйна.

Журавльов не се ангажира с прогноза кога руските танкова трябва да достигнат Хелзинки. Русия планираше нейните танкове да са в Киев за три дни, но вече 575 дни не успява да постигне тази цел. До украинската столица достигнаха единствено руски танкове-трофеи, които бяха изложени на централния булевард „Крешчатик“.

Отправянето на безпочвени заплахи е често използвана стратегия от Кремъл, която цели намаляване на западното единство и съответно подкрепа към Украйна срещу руския агресор.

Заради непредизвиканата инвазия в Украйна Финландия изостави политиката си на неутралитет, която поддържаше в продължение на десетилетия, и през 2023 година стана най-новият член на НАТО, за да гарантира сигурността.

