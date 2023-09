Награждавана българска козметичка е обвинената в шпионаж в полза на Русия във Великобритания

Наградена козметичка, обвинена в шпионаж в полза на Русия: Бляскавият "специалист по удължаване на мигли", който управлява фирмата за красота "Хубава жена", е един от петимата български граждани, обвинени в заговор за извършване на шпионаж. Това е заглавието на водещата новина на английското издание "Daily Mail" в четвъртък вечерта, видя "Фокус".



Наградена козметичка от България е сред петимата души, нейни сънародници, обвинени в шпионаж в полза на Русия. Ваня Габерова, на 29 г., е директор на британска компания, живееща в Актън, пише още медията.



Тя е "специалист по удължаване на миглите" и е "акредитиран обучител по мигли", за която се твърди, че е спечелила много награди във Великобритания и България, но също и в Русия.



Габерова е един от петимата български граждани, срещу които ще бъдат повдигнати обвинения за "съучастие за събиране на информация, предназначена да бъде пряко или косвено полезна на враг с цел, накърняваща сигурността и интересите на държавата" между 30 август 2020 г. и 8 февруари 2023 г.



Ваня Габерова, Орлин Русев, 45 г., Бизер Джамбазов, 41 г., Катрин Иванова, 31 г. и Иван Стоянов, 31 г., ще се явят пред Уестминстърския магистратски съд на 26 септември, съобщиха в четвъртък от Кралската прокуратура.



Фирмата ѝ се казва "VG PRETTY WOMAN LTD", а нейният профил е в социалните медии я свързва с "пътуване, готвене, пазаруване, разходки и четене“.



Ник Прайс, ръководител на отдела за специална престъпност и борба с тероризма на Кралската прокуратура, каза: "CPS разреши обвинение в заговор за извършване на шпионаж срещу трима мъже и две жени, заподозрени в шпионаж за Русия."



Русев, Джамбазов и Иванова бяха обвинени преди това на 11 февруари 2023 г. за притежание на фалшиви документи за самоличност. Твърди се, че петимата обвиняеми са работили в оперативна шпионска клетка за руските служби за сигурност, съобщава BBC. Пояснява се, че това е включвало наблюдение на цели.



Заподозрените шпиони са обвинени в работа по активни операции в Обединеното кралство и Европа и предаване на събраната информация на Русия.



Петимата българи бяха арестувани през февруари по Закона за официалните тайни на Великобритания след обиски на имоти в Лондон и Грейт Ярмут в Норфолк. Твърди се, че MI5 е предала разузнавателната информация на Metropolitan Police.



Английските медии разкриват, че Русев, който има история на бизнес сделки в Русия, е управлявал нещата от къща за гости в Норфолк, действайки като посредник на онези, които са събирали разузнавателна информация.



Съседи казаха, че палатка е била издигната от полицията пред тризвездния хотел "Haydee" в Грейт Ярмут, когато той е бил задържан. Твърди се, че следователите са открили в стаята му оборудване за изготвяне на фалшиви документи.



Миналия месец стана ясно, че Русев, Джамбазов и Иванова - смятани за двойка, живеещи на един адрес - са изправени пред обвинения, които твърдят, че притежават 34 документа за самоличност, за някои от които се предполага, че са фалшиви.



Триото беше обвинено и в това, че се представят за журналисти от американски телевизионни компании, след като Скотланд Ярд откри фалшиви прескарти и униформени дрехи от каналите "Discovery" и "National Geographic", съобщи "The Times".



Българите също са имали връзки с апартамент в северозападен Лондон, разположен на една миля от военната база RAF Northolt , според "The Telegraph". Базата често се използва от министри, чуждестранни държавни глави и членове на кралското семейство.



Според профили в социалните мрежи Джамбазов е работил като болничен шофьор, а Иванова се описва като лаборант в частен здравен бизнес. Двамата са били и в избирателни комисии в столицата на Обединеното кралство Лондон, които са съдействали на българи, живеещи в чужбина, да гласуват в родината си.



Съседи свидетелстваха, че те са били популярни личности в района, тъй като по празници са раздавали торти и пайове на хората, живеещи наблизо.



Съобщава се, че служителите на реда са открили предполагаемо фалшиви паспорти и официални документи за самоличност за Обединеното кралство, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чешката република.

