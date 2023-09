Началникът на щаба на руския Черноморски флот е демилитаризиран

Украинските сили за специални операции заявиха, че началникът на щаба на руския Черноморски флот генерал-лейтенент Олег Цеков е бил убит при извършената в петък атака срещу щаба в Севастопол, предаде УНИАН, съобщи БТА.

Силите за специални операции публикуваха актуализирана информация за руските загуби при нападенията срещу щаба на руския Черноморски флот и срещу големия десантен кораб "Минск" .

В съобщението се посочва, че при операцията срещу щаба на руския Черноморски флот са загинали 34 офицери, сред които командващият групировката на руските сили в Запорожкото направление генерал-полковник Александър Романчук, както и началникът на щаба генерал-лейтенент Олег Цеков. Ранени са били 105 души, а сградата на щаба не може да бъде възстановена.

На 13 септември при удар срещу окупирания Севастопол бе повреден големият десантен кораб "Минск". Поразена бе и подводницата "Ростов на Дон", припомня УНИАН.

"С оглед на факта, че на следващия ден големият десантен кораб "Минск" трябваше да застъпи бойно дежурство, личният състав беше на борда му. Безвъзвратните загуби възлизат на 62-ма окупатори", се посочва в съобщението на украинските сили за специални операции.

UPDATE: At least 34 Russian fascists killed, more than half of them officers, in the Ukrainian cruise missile strikes on Russia's Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol, occupied Crimea. pic.twitter.com/A1bXoJeWUM