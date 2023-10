Гори депо за пластмаса, хърватски град е обгърнат от токсичен дим (ВИДЕО)

Пожар в депо за отпадъчна пластмаса в източния хърватски град Осийек вдигна на крак пожарната тази нощ. Огромните пламъци бяха видими от километри, разказват очевидци, предаде Нова телевизия.

Десетки пожарникари се опитват да потушат пламъците, но пластмасата е лесно запалима и стихията се разраства, предупредиха местните власти. Заради токсичния дим от пожара живеещите в района бяха посъветвани да останат по домовете си.

Причината за избухването на пожара се изяснява.

